بخشي از پيام امام خميني (ره) به مناسبت پذيرش قطعنامه 598

پيام امام به مناسبت پذيرش قطعنامه 598 به ملت ايران- صحيفه نور جلد بيست و يك صفحه 74

هر چند جنگ و دفاع از حق و ميهن ، زحمت ها و خسارت ها دارد و جوانان پر ارزش را از ما گرفت و جنگ زدگان مظلومي را آواره و بي خانمان كرد . لكن به خواست خداي منان محتواي پر عظمت و شكوهي داشت . اين جنگ تحميلي شكوه و عظمت ايمان و اسلام را در پهناور جهان منتشر نمود و ايران بزرگ كه مي رفت با خيانت خاندان پهلوي و بستگان آنان به يك كشور وابسته و مصرفي و مصرفي و يك ملت مرده و سر به زير براي ضربه خوردن و ستم پذبرفتن معرفي شود ، ناگهان با يك جهش بي سابقه و يك انقلاب الهي در جنگ غافلگيرانه با توطئه جهان خواران ستم پيشه و مزدوران بي فرهنگ و پشتيباني آشكار و نهان ابرقدرتها آن چنان پيروزمندانه و شجاعانه بر پيكر پليد صداميان و آمريكاييان منطقه تاخت و آن چنان اسطوره هاي شيطاني را يكي پس از ديگري در هم شكست كه گويي دست مبارك علي بن ابيطالب سلام الله عليه در روز خندق از آستين پرعظمت لشكريان ما بيرون آمده است و در مبارزه تمامي اسلام در مقابل تمامي كفر ظفر مندانه و سرافراز با قامتي به بلندي ابديت استوار ايستاده است .

بدانيد كه ما با عراق جنگي نداريم و با آمريكا در ستيزيم و امروز دست آمريكا از آستين دولت عراق بيرون آمده است و به اميد خدا اين ستيز تا استقلال واقعي ادامه دارد كه بارها گفته ام ما مرد جنگيم و تسليم براي مسلمانان معنا ندارد . جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي شناسد و ما بايد در جنگ اعتقادي مان بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم .

مساله نزاع بين حكومت و حكومت نيست . مساله هجوم يك بعث عراقي غير مسلمان است بر يك حكومت اسلامي و اين قيام كفر عليه اسلام است و بر همه مسلمين قتال با او واجب است . اگر بند بند استخوانهايمان را جدا سازند ، اگر سرمان را بالاي دار برند ، اگر زنده زنده در شعله هاي آتش مان بسوزانند ، اگر زن و فرزندان و هستي مان را در جلوي ديدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه كفر و شرك را امضا نمي كنيم .

ما بر سر شهر و مملكت با كسي دعوا نداريم . ما تصميم داريم پرچم " لا اله الا الله " را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز در آوريم . پس اي فرزندان ارتشي سپاهي و بسيجي ام ! و اي نيروهاي مردمي ! هرگز از دست دادن موضعي را با تاثر و گرفتن مكاني را با غرور و شادي بيان نكنيد كه اينها در برابر هدف شما به قدري ناچيزند كه تمامي دنيا در برابر آخرت .

همه مي دانند كه ما شروع كننده جنگ نبوده ايم . ما براي حفظ موجوديت اسلام در جهان تنها از خود دفاع كرده ايم و اين ملت مظلوم ايران است كه همواره مورد حمله جهان خواران بوده است . و استكبار از همه اين كمين گاههاي سياسي و نظامي و فرهنگي و اقتصادي خود به ما حمله كرده است . اين كه شما ديديد پشت سر عراق ، غرب يكپارچه قرار گرفت ، شوروي و تمام اروپاي شرقي و اعراب خليج فارس همه به عراق كمك كردند هدفشان اين نبود كه چند تا شهر را از ايران بگيرند و به عراق بدهند يا يك دولت مستقل درست كنند . هدف نابود كردن ملت ايران بود . هدف صاف كردن آن حفره هايي بود كه ملت ايران در دستگاه اقتدار امپراطوري استكبار به وجود آورده بود . خدا نخواست يعني چه ؟ يعني اگر سينه سپر نمي كرد و نمي ايستاد و اين همه استعداد و نيرو در اين راه بسيج نمي شد ، باز هم خدا اين جور مي خواست ؟ نه : اراده خداي متعال به نفع يك ملت تابع اراده آن ملت است هيچ حقيقت و واقعيتي در متن زندگي يك ملت به اراده الهي تغيير پيدا نمي كند مگر وقتي كه خود آن ملت بر آن همت گمارند . اين صريح آيات قرآني و جزء معارف قطعي ديني است .