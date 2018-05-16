آمار عجیب و فوق العاده تیام؛ ۱۲ گل در ۱۳ بازی/ هر ۶۳ دقیقه یک گل

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از اضافه شدن تیام به تیم استقلال از او به عنوان ماشین گلزنی یاد می‌شد اما کمتر کسی فکرش را می‌کرد که این یک لقب واقعی و برازنده این مهاجم سنگالی باشد. تیام در حالی فصل را برای استقلال به پایان رساند که در ۱۳ بازی با پیراهن این تیم در ۳ تورنمنت مختلف ۱۲ بار موفق به گلزنی شد.

مامه تیام که از میانه نیم فصل دوم بعنوان بازیکن آزاد به جمع آبی پوشان اضافه شد، اولین بار در هفته بیست و سوم مقابل سپیدرود به میدان رفت. این بازیکن در نخستین بازی‌اش برای استقلال تنها ۸ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد و در آن بازی موفق به گلزنی نشد. وی اولین گلش را با پیراهن استقلال در هفته بیست و چهارم و برابر فولاد به ثمر رساند. تیام دومین گلش را هم در همان بازی زد تا خیلی زود اعتماد ها را به خود جلب نماید.

مهاجم ۲۵ ساله آبی پوشان ۴ بازی کامل و یک بازی ۸ دقیقه‌ای در لیگ برتر برای این تیم انجام داد و در این مقدار بازی ۴ بار موفق به گلزنی شد. تیام کمتر از یک نیمه در فینال جام حذفی بازی کرد و در همان دقایق حضورش در این بازی گلی بسیار ارزشمند زد تا آبی پوشان با همان گل قهرمان جام حذفی شوند.

تیام در لیگ قهرمانان آسیا هم عملکردی فوق العاده دارد. وی اولین بازی آسیایی‌اش را برابر الریان انجام داد که در آن بازی موفق به گلزنی نشد. اما در دو بازی رفت و برگشت مقابل العین ۳ بار گلزنی کرد تا با احتساب یک گل به الهلال جمع گل‌های زده آسیایی‌اش در مرحله گروهی مسابقات را به عدد ۴ برساند.

امید اول گلزنی استقلال در دیدار رفت این تیم مقابل ذوب آهن به دلیل آسیب دیدگی غایب بود اما در دیدار برگشت دست به کار بزرگی زد و ۳ بار دروازه رشید مظاهری را باز کرد تا جمع گلهای آسیایی او به عدد ۷ برسد.

تیام در مجموع ۱۳ بازی در ۳ جام با پیراهن استقلال ۱۲ بار گلزنی کرده. ۱۳ بازی که در بین آنها یک دیدار یک دقیقه‌ای برابر الهلال، یک بازی ۸ دقیقه‌ای برابر سپیدرود و یک بازی ۴۰ دقیقه‌ای برابر خونه به خونه هم در بین آنها دیده می‌شود. حتی اگر دو بازی مقابل سپیدرود (۸ دقیقه) و الهلال (یک دقیقه) را از آمار بازی‌های تیام خارج کنیم تعداد گلهای زده او عملا از تعداد بازی هایش بیشتر می‌شود.

تیام در مجموع این ۱۳ بازی ۷۶۲ دقیقه بازی کرده که در آن ۱۲ بار گلزنی کرده است تا معدل جالب توجه هر ۶۳ دقیقه یک گل را از خود به جا گذاشته باشد.