ایران خواستار معرفی سردمداران رژیم صهیونیستی به محاکم ذی صلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
در سالروز اشغال اراضی فلسطینیان (روز نکبت) توسط رژیم صهیونیستی با حمایت مدعیان دموکراسی و حقوق بشر، سرتاسر فلسطین و به ویژه نوار غزه، عرصه وحشیگری نظامیان صهیونیسم و صحنه قتل عام فلسطینیانی شد که سالیان متمادی است آرزوی زندگی در صلح و بازپس گیری سرزمین خود را دارند.
کشتار وحشیانه ۶۱ غیرنظامی فلسطینی از جمله شهادت کودک شیرخواره ۸ ماهه و چندین کودک دیگر، در کنار زخمی شدن بیش از ۲ هزار و۷۰۰ شهروند فلسطینی، دل هر انسان آزادهای را به درد میآورد.
بی شک، متهم ردیف اول جنایت روز گذشته، دولت آمریکا است که با افتتاح سفارت خود در قدس شریف، چراغ سبز را به رژیم دست نشانده خود جهت قتل عام و قربانی کردن زنان و کودکان بی گناه و مظلوم فلسطینی، نشان داد.
متهمان ردیف بعدی، دولتهای غربی و برخی رژیمهای مستبد منطقه هستند که با سکوت و سازش خائنانه خود، بر بی رحمی و گستاخی این غده سرطانی افزودهاند.
ستاد حقوق بشر ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه و اعلام همبستگی با مردم ستمدیده و مظلوم فلسطین، از سازمانها و مجامع منطقهای و بینالمللی میخواهد تا با اقدام عاجل و مسئولانه، فشارها بر رژیم غاصب صهیونیستی جهت توقف سرکوب و کشتار مردم فلسطین را افزایش داده و سردمداران این رژیم را به عنوان جنایتکار جنگی، به محاکم ذی صلاح معرفی کنند.
همچنین از همه ملتهای مسلمان و تمامی آزادی خواهان جهان انتظار دارد تا با برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضآمیز، ضمن محکوم نمودن قتل عام فلسطینیان به دست صهیونیستها در روز نکبت و اقدام خبیثانه و خلاف حقوق بین الملل دولت ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس، به حمایت از مردم ستمدیده و مظلوم فلسطین بشتابند.
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