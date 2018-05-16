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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

علی‌نژاد رئیس کمیته هماهنگی مسابقات جهانی «تای چی» شد

علی‌نژاد رئیس کمیته هماهنگی مسابقات جهانی «تای چی» شد

رئیس فدراسیون ووشو کشورمان از سوی فدراسیون جهانی این رشته به عنوان رئیس کمیته هماهنگی مسابقات جهانی «تای چی» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، سومین دوره رقابت های جهانی «تای چی» طی روزهای پنجم تا دهم مهرماه به میزبانی بلغارستان و در شهر «بورگاس» برگزار می شود.

بر همین اساس، دکترعلی نژاد رئیس فدراسیون ووشوی کشورمان از سوی فدراسیون جهانی به عنوان رئیس کمیته هماهنگی این مسابقات منصوب شد.

وی روز ۳۱ اردیبهشت ماه راهی شهر بورگاس می شود تا همراه با «بایرن جیکوبس» مدیر برگزاری رویدادهای فدراسیون جهانی ووشو از امکانات میزبان برای برگزاری مناسبت رقابت های جهانی تای چی بازدید کند. 

کد مطلب 4298523

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