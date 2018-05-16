آغاز اخذ عوارض از معابر شهری/ قدم زدن در تهران پولی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر این روزها گذرتان به بوستان نهج البلاغه افتاده باشد و از پلی که در مسیر این بوستان تا پارک پردیسان احداث شده است عبور کرده باشید، متوجه شده اید که باید برای عبور هر نفر ۱۰ هزار تومان بپردازید. پولی که به گفته محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بدون اطلاع شورای شهر اخذ می‌شود.

در زمان آغاز به کار فاز ۲ بوستان نهج البلاغه، احداث این پل نیز پیشنهاد داده شد. مسئولان وقت شهرداری منطقه ۲ در زمان طراحی این پل گفته بودند: با این کار بین ۲ بوستان ارتباط ایجاد می‌شود و شهروندانی که می‌خواهند از بوستان پردیسان به نهج‌البلاغه یا بالعکس بروند دیگر نیازی به طی مسافت طولانی نداشتند.

ساخت پل معلق نهج‌البلاغه از سال ۱۳۸۹ شروع شد آن زمان اعلام شد، این پل، طولانی‌ترین پل کابلی عابر پیاده در شهر تهران است و نمونه آن در کشور و حتی در خاورمیانه فقط در شهر مشگین‌شهر وجود دارد.

قرار بود این پل یکی از ۵ نماد تهران باشد و به گفته مسئولان وقت شهرداری منطقه با ساخت پل، امکان حضور شهروندان در ۲ بوستان فراهم می‌شد. همچنین از شب‌مردگی و خلوتی ضلع شرقی بوستان نهج‌البلاغه و غربی بوستان پردیسان کاسته می شد. چون در شرق بوستان نهج‌البلاغه زمین بازی کودکان و قلعه ۱۳ متری‌ای وجود داشت که به دلیل دسترسی سخت به آن مورد استفاده واقع نمی‌شد اما پس از این کودکان می‌توانند در این فضا بازی کنند. علاوه بر تمامی این موارد امکان استفاده همزمان از پارکینگ‌های ۲ بوستان وجود دارد که نتیجه‌اش توزیع بار ترافیکی در پارکینگ‌های ۲ بوستان است.

اما در زمان بهره برداری از این پل مشخص شد همه شهروندان نمی توانند از روی این پل عبور کنند. زیرا هزینه قدم زدن در آن برای هر فرد ۱۰ هزار تومان است و اگر یک خانواده ۵ نفره بخواهد از این مسیر استفاده کند باید ۵۰ هزار تومان پرداخت کنند.

این پل اولین معبر شهری است که باید برای عبور از آن عوارض پرداخت کرد. با این وجود استقبال از آن در میانه روز کم نیست. در یک روز غیر تعطیل ساعت ۴ بعد از ظهر حدود ۲۰ نفر در حال عبور از پل هستند. مسئول پل درباره این که چرا باید شهروندان برای عبور از پل هزینه پرداخت کنند؟ می گوید: این پژوه توسط بخش خصوصی ساخته شده و تا ۲ سال برای تامین هزینه های آن بلیت فروشی می شود و پس از آن پل متعلق به شهرداری خواهد شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در واکنش به این اتفاق به خبرنگار مهر، می گوید: شورای شهر اطلاعی از این موضوع ندارد. اما حتما آن را پیگیری می کنیم زیرا اخذ هر گونه عوارض باید با اطلاع شورای شهر تهران باشد. حتی اگر این پروژه توسط بخش خصوصی ساخته شده باشد، تصمیم گیری در خصوص اخذ عوارض با شورای شهر تهران است. این مجوز توسط شورای شهر تهران صادر نشده است و شورا از آن بی اطلاع بوده که با این گزارش این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

بسیاری از شهروندانی که قصد پیاده‌روی روی این پل را دارند بعد از اطلاع از بلیت ۱۰ هزار تومانی از خرید آن پشیمان می شوند، خانواده های پر جمعیتی که با پدر و مادر سالمند خود به بوستان نهج البلاغه آمده و خوشحال از این که می توانند بدون سختی مسیر دو پارک را طی کنند اما به دلیل پولی بودن این پل از تردد از آن پشیمان می شوند.

قرار بود تهران شهری انسان محور شود که در آن عابرین پیاده در اولویت باشند اما عبور از پل صدر با آن هزینه و اعتبار برای خودروها رایگان تمام می شود ولی عابرین پیاده برای عبور از پل باید ۱۰ هزار تومان بپردازند.