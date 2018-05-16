مسئول حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور مسئولان کشوری و استانی، در مجتمع فرهنگی هنری این اداره کل برگزار شد، زهرا افتخاری، مدیر کل کانون فارس گفت: رسالت بزرگی بر دوش ماست و با نسلی متوقع و پرسشگر روبه رو هستیم و همین موضوع مسئولیت کانون را بیشتر می کند تا با مهر و عاطفه و با همتی بلند در عصر دیجیتال در خدمت کودکان و نوجوانان باشیم.

وی، افزود: توسعه هر سازمانی بیش از هر چیز نیازمند نیروی انسانی مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و پاسخگوست و وظیفه کانون، پرورش اعضا با همین ویژگی هاست.

افتخاری تصریح کرد: حراست جایگاه خاصی در اداره ها دارد و حفظ و حراست از آرمان های مقدس جمهوری اسلامی و ارتقای حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و فراهم کردن فضای سالم و امن کاری برای کارکنان از وظایف حراست است.

وی افزود: حراست می تواند با جذب حداکثری و دفع حداقلی زمینه خدمت به ارکان مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

مدیر کل کانون فارس خطاب به مسئول جدید حراست کانون در شیراز گفت: شما خوش فکر و فرهنگی و با علم و تخصص مدیریتی هستید که امید است با تفکر راهبردی، برنامه محور و توسعه دانش تخصصی خود در زمینه توسعه نیروی انسانی گام بردارید. ما معتقدیم در برابر تلاش و کوششی که به نیت قرب الهی صورت می گیرد خداوند پاداش دهنده است؛ بر این اساس با شعار حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو در خدمت کانونی ها باشید و امید که بتوانید با علم و تخصص خود با نقش مشاوری امین ما را یاری کنید.

در این مراسم که با حضور مدیر کل دفتر مرکزی حراست کانون، فرهنگ، معاون این دفتر و آرایی، کارشناس مسئول فرهنگی کانون کشور، معاون دفتر مرکزی حراست در استان فارس، رییس بازرسی آموزش و پرورش فارس، رییس اداره حراست آموزش و پرورش فارس، رییس اداره حقوقی پلیس امنیت اجتماعی و جمعی از فرهنگیان، مربیان مسئول و مربیان مراکز فرهنگی کانون فارس در مجتمع فرهنگی هنری کانون در شیراز برگزار شد از زحمات روح الله رنجبری، مسئول پیشین حراست کانون فارس تقدیر و این مسئولیت به داوود ایزدی سپرده شد.