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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۶

حمله تروریستی در سوماترا ۵ کشته و ۴ زخمی بر جای گذاشت

حمله تروریستی در سوماترا ۵ کشته و ۴ زخمی بر جای گذاشت

جزیره سوماترا در اندونزی امروز چهارشنبه بار دیگر شاهد حمله ای بود که ۵ کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جاکارتا پست، صبح امروز پاسگاهی در پکان بارو واقع در  استان ریائو جزیره سوماترا شاهد حمله افراد ناشناس بود که در آن چهار نفر از حمله کنندگان به همراه یک افسر پلیس کشته و پنج نفر دیگر نیز شدند.

یکی دیگر از افراد حمله کننده، که از صحنه گریخته بود از سوی پلیس بازداشت شده است.

در حین فرار این تروریست با خودرویی که به همراه داشت، دو تن از خبرنگاران حاضر نیز مجروح شدند.

ژنرال ناندانگ، رییس پلیس ریائو گزارش داد، این مظنونین که با خود شمشیر به همراه داشتند دو تن از نیروی پلیس را زخمی کردند.

هنوز هیچ فرد یا گرووهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته و مشخص نیست که آیا این حمله تروریستی بوده یا خیر.

سوماترا، جزیره ای در اندونزی، بیش از یک هفته است که مورد حملات تروریستی مستمر داعش قرار گرفته است.

کد مطلب 4298535
عبدالحمید بیاتی

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