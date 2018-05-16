به گزارش خبرنگار مهر، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد با توجه به نتایج رقابتهای انتخابی تیم ملی، نفرات برتر و مورد نظر خود را به نخستین اردوی آماده سازی دعوت کرد که این اردو از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در خانه کشتی تهران آغاز می شود.

بدین ترتیب ۲۶ آزادکار طی روزهای ۲۸ اردیبهشت تا ۷ خردادماه در این مرحله از تمرینات حضور خواهند داشت و بعد از سه روز استراحت فعال، دوباره برای اردوی بعدی به محل خانه کشتی باز می گردند.

در کنار اردوهای تیم ملی کشتی آزاد، شورای فنی دو تورنمنت بین المللی را هم برای محک و شناخت بیشتر از آزادکاران در نظر دارند که طبق برنامه در جام یاشاردوغو ترکیه و دیمیتری کورکین روسیه خواهد بود. بر این اساس تورنمنت های ترکیه و روسیه می تواند کادر فنی را در شناخت بهتر در برخی از اوزان تا پیش از بازیهای آسیایی کمک کند.

اسامی اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری – مهران رضا زاده (مازندران) فرهاد جلایی (تهران)

۶۱ کیلوگرم: باقر یخکشی – محمد رمضان پور (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: حسن مرادقلی (تهران) مهران نصیری (مازندران) یونس امامی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) نیما اشقاقی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی – سعید داداش پور (تهران)

۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران) علیرضا قاسمی (تهران) عزت اله اکبری (مازندران) محمد زارعی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی – کامران قاسم پور – احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

۹۷ کیلوگرم: علیرضا گودرزی (سیستان و بلوچستان) مجتبی گلیج (مازندران) دانیال شریعتی نیا (همدان)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) یداله محبی (کرمانشاه)

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی – علی اکبر دودانگه – علی اصغر بذری

سرمربی تیم امید: علیرضا رضایی

سرپرست: هادی حبیبی