فلسطین را با ۴میلیاردنفر پشتوانه به ۲۰میلیون صهیونیست نسپاریم

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس بین‌المللی افق نو صبح چهارشنبه با شعار «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» و با حضور نمایندگان ۲۳کشور ضدصهیونیست جهان توسط آستان قدس رضوی برگزار شد.

در ادامه همین همایش، دو تن از اندیشمندان حاضر به تبریز سفر کردند تا صحبت‌های صورت‌گرفته و نیز تصمیمات اتخاذشده را در مجامع مختلف این شهر به اطلاع مردم برسانند.

ادوارد گوریکان، وکیل بین‌المللی و فعال حقوق بشر از کشور کانادا و و دوغان برمک، رئیس سابق فدراسیون علوی ترکیه در اولین روز حضورشان در تبریز و به عنوان اولین برنامه، در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

گوریکان در نشست خبری با اهالی رسانه تبریز خود را چنین معرفی کرد: وکیل مهاجرت هستم که در کانادا و لندن فعالیت می‌کنم و عمدتا به پناهندگان کمک می‌کنم. بالای ۵۰مقاله درمورد سیاست حاکم در خاورمیانه و عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی نوشته‌ام.

برمک نیز توضیح داد: در ترکیه روی آزادی بیان کار می‌کنم و همچنین فعالیت‌های متعددی در مورد اندیشه‌های علوی داشته‌ام.

وی هدف از آمدن به ایران را حضور در همایش افق نو عنوان کرد و گفت: از ۲۲کشور جهان ۶۰اندیشمند در این کنفرانس شرکت کرده‌اند و درباره موضوعات مختلف خاورمیانه و مخصوصا قدس شریف به سخنرانی و تبادل نظر پرداختند.

دوغان برمک همچنین درباره موضوعات مطرح‌شده در کنفرانس افق نو تشریح کرد: در مورد تاریخ رژیم صهیونیستی، اقدامات ترامپ بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا، سیاست‌های پوتین و لاوروف صحبت‌های فراوانی انجام شد.

وی در خصوص ماحصل کنفرانس نیز بیان کرد: هرچند در روزهای آتی بیانیه رسمی کنفرانس به صورت مشروح منتشر خواهد شد، اما لازم است که اینجا به چند مورد اشاره کنم.

رئیس سابق فدراسیون علوی ترکیه ادامه داد: موضوع اول این بود که آمریکا بعد از فروپاشی شوروی سابق دنیا را تک‌قطبی کرده است و ما تاکید داریم که باید دنیا به سوی چندقطبی‌بودن حرکت کند.

وی تاکید کرد: موضوع دوم قدس بود که که ۴میلیارد انسان در دنیا که هرکدام منسوب به مسیحیت، اسلام، یهودی و... قدس برای آن‌ها شهر مقدسی است و نمی‌توان شهری با چنین پشتوانه را به ۲۰میلیون صهیونیست واگذار کرد.

برمک همچنین خاطرنشان کرد: امروز باید بجای اینکه اختلافات گذشته همدیگر را به رخ بکشیم، تلاش کنیم که با ایجاد شبکه‌های جهانی بدانیم که در قدس چه اتفاقاتی می‌افتد و چاره‌ای برای مقابله با صهیونیست‌ها پیدا کنیم.

ادوارد گوریکان، وکیل بین‌المللی اهل کانادا نیز در این نشست گفت: همه ناامنی‌ها در خاورمیانه منشاء انگلیسی دارد.

وی افزود: ایدئولوژی صهیونیست با چاپ کتابی توسط "اریک هانسر" در سال ۱۸۹۰ ایجاد شده است و می‌توان آن را نقطه عطف شروع این ایدئولوژی در جهان دانست.

وکیل بین‌المللی و تحلیل‌گر مسائل حقوقی با اشاره به اینکه اولین همایش صهیونیست در سال ۱۹۸۶ در سوئیس برگزار شد، گفت: در آن زمان اکثر یهودیان موافق این ایدئولوژی صهیونیست‌ها نبوده و معتقد بودند با این کار اساس دین یهودیت لطمه می‌خورد.