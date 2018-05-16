کمبود میوه ای برای ماه رمضان نداریم/ کاهش قیمت میوه در اصفهان

ناصر اطرج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر به وفور شاهد زردآلو و گوجه درختی در سطح بازار هستیم و قیمت نوبرانه هایی مثل زردآلو و گوجه درختی نسبت به هفته گذشته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: قیمت زردآلو در میدان میوه و تره بار اصفهان از کیلویی ۱۰ هزار تومان به پایین است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اعلام کرد: قیمت توت فرنگی نیز نسبت به قبل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۵۰ درصدی نرخ میوه های نوبرانه در اصفهان

وی بیان داشت: میوه های تابستان بیشتر از استان آذربایجان تامین می شود چون این میوه ها دچار سرمازدگی شده است بسته به وضعیت آب و هوا، زمان توزیع آنها مشخص می شود و در حال حاضر نمی توانیم در مورد قیمت میوه های تابستانه سخن بگوییم.

اطرج با اشاره به اینکه اگر هوا گرمتر شود به طور قطع میوه های تابستانه زودتر از موعد به بازار عرضه می شود و اگر با سردی هوا مواجه باشیم دیرتر از موعد شاهد میوه های تابستانه در بازار خواهیم بود، گفت: به دلیل اینکه موز و آناناس وارداتی است با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت موز خواهیم بود هر چند دولت این میوه را با دلار ۴۳۰۰ تومان وارد می کند.

وی گفت: قیمت میوه‌های نوبرانه نسبت به هفته قبل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است.