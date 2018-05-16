حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در سامانه «پرداخت حقوق»وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، گفت: در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام و باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتی‌ها است، اظهار داشت: طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند و وزارت اطلاعات مرجع تایید این افراد است.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده و یا مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه شد و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچگاه این مراجعه انجام نشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دو تابعیتی معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی نیز گفت: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.