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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس:

قطعه اول آزادراه تهران-شمال مهرماه زیر بار ترافیک می‌رود

قطعه اول آزادراه تهران-شمال مهرماه زیر بار ترافیک می‌رود

کرج - رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: قطعه اول آزادراه تهران- شمال تا مهرماه زیر بار ترافیک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از پروژه آزادراه تهران - شمال، اظهار کرد: قطعه اول این آزادراه مهرماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در صورت به بهره‌برداری رسیدن قطعه اول آزادراه تهران - شمال در مهرماه جاری از انرژی که در اتوبان تهران - کرج - قزوین مصرف می‌شود، صرفه‌جویی قابل‌توجهی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قطعه دوم آزادراه به چهار قسمت تقسیم‌شده است، گفت: فعالیت عمرانی در بخش‌های مختلف این پروژه در حال انجام است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای بنیاد تعیین تکلیف در قطعه سوم آزادراه است که دشواری زیادی نیز دارد.

کد مطلب 4298555

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