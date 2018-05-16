به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از پروژه آزادراه تهران - شمال، اظهار کرد: قطعه اول این آزادراه مهرماه سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در صورت به بهرهبرداری رسیدن قطعه اول آزادراه تهران - شمال در مهرماه جاری از انرژی که در اتوبان تهران - کرج - قزوین مصرف میشود، صرفهجویی قابلتوجهی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قطعه دوم آزادراه به چهار قسمت تقسیمشده است، گفت: فعالیت عمرانی در بخشهای مختلف این پروژه در حال انجام است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای بنیاد تعیین تکلیف در قطعه سوم آزادراه است که دشواری زیادی نیز دارد.
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