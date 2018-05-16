ابزار تشویقی برای زکات دهندگان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن مرادی ظهر چهارشنبه در شورای زکات شهرستان شیراز با بیان اینکه مشوق هایی مانند آب، وجه نقد، وام، بذر و... می تواند در تشویق مردم به پرداخت زکات موثر واقع شود، گفت: برای دادن ذکات ۸۰ درصد مشوق و ارشاد موثر است درحالیکه ۲۰ درصد باقیمانده مقررات و قوانینی است که باید یادآوری شود.

امام جمعه موقت شیراز در عین حال اعلام کرد: باید بین کسانی که زکات می دهند و آنها که از دادن ذکات طفره می روند فاصله ای قائل شد.

مرادی ارایه گزارش هزینه کرد زکات را از الزامات متولیان این بخش دانست و گفت: محلی که این وجوهات هزینه می شود باید به مردم اعلام شود.

وی در ادامه تشکیل شورای زکات در محلات و مساجد را با حضور ائمه جمعه مساجد اولویت دانست و افزود: جلسات شورای زکات شهرستان نباید فصلی باشد و دست کم ۲ ماه یکبار برگزار شود.

مرادی تبلیغ زکات در فضای مجازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارایه گزارش زکات در فضای مجازی و پیام رسان ها فرصت طلایی است که باید از سوی روحانیون و امامان جماعت مساجد به ویژه در ماه مبارک رمضان و لیالی قدر بکار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست که به میزبانی فرمانداری شیراز برگزار شد از زکات دهندگان شهرستان شیراز تجلیل به عمل آمد.