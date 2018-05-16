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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

مقاوم‌سازی اجتماعی در جامعه ضروری است

مقاوم‌سازی اجتماعی در جامعه ضروری است

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه مقام معظم رهبری بر مقاوم‌سازی اجتماعی تاکید دارند، گفت: از ماه مبارک رمضان برای مقاوم‌سازی اجتماعی در شرایط کنونی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در همایش طلایه‌داران تبلیغ در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان، افزود: علما مروجین مکتب اهل‌بیت و مرزداران اندیشه ناب تشیع، سنگربانان فرهنگ دینی و سرداران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بوده و رسالت سنگینی بر دوش دارند.

وی اظهار کرد: مروجان دینی باید خود حامل به تقوای الهی باشند و ازلحاظ اخلاقی به‌صورت کریمانه با مردم برخورد کنند.

صفی‌یاری با تاکید بر اینکه شان مبلغان دینی شان هدایتگری است، افزود: در کنار تربیت اعتقادی و ترویج مبانی فکری نباید از آسیب های اجتماعی غافل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه امروز نگاه مبلغان دینی در بحث کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی می‌تواند کار ساز باشد،  گفت: سعه‌صدر از دیگر ویژگی‌های مروجان مکتب اهل‌بیت است و مبلغان باید نسبت به مسائل پیرامون خود از آگاهی و دانش کافی برخوردار و نسبت به موقعیت اجتماعی خود شناخت کافی را داشته باشند.

صفی یاری بابیان اینکه مقام معظم رهبری بر مقاوم‌سازی اجتماعی در جامعه تأکید کرد و گفت: از ماه مبارک رمضان برای مقاوم‌سازی اجتماعی در شرایط کنونی باید استفاده شود.

وی بابیان اینکه رهبری بر کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید دارند، افزود: امروز نگاه مبلغان دینی در بحث کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی می‌تواند کارساز باشد و مقاوم‌سازی اجتماعی توقعی است که رهبری از مبلغین دارند.

صفی یاری افزود: کشور در حال حاضر در آماج حملات فرهنگی دشمنان قرار دارد، از این رو یک مبلغ نمی‌تواند از کنار مسائلی همچون طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی بی‌تفاوت عبور کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه ماه مبارک رمضان با سوم خرداد مصادف است، گفت: در مجالس سخنرانی اندیشه‌های امام راحل برای روزه‌داران تبیین شود.

صفی یاری به شعار سال نام‌گذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها نسخه علاج بخش اقتصاد کشور است و مبلغان باید از این فرصت برای تشویق مردم برای خرید کالای ایرانی استفاده کنند.

وی همچنین توجه به موضوع شعار سال و تببین آن برای مردم را از دیگر موضوعات مورد توجه روحانیون اعلام کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها نسخه علاج بخش اقتصاد کشور است که مبلغان باید از این فرصت برای ترغیب و تشویق مردم برای خرید کالای ایرانی استفاده کنند.

صفی یاری با بیان اینکه شأن مبلغان دینی هدایتگری است و در این میان در کنار تربیت اعتقادی و ترویج مبانی فکری نباید از آسیب‌های اجتماعی غافل شد، گفت: فضای مجازی و آسیب‌هایی که ایجاد می‌کند و قضیه برجام هم یکی از موضوعاتی است که باید مبلغان برای مردم تببین کنند.

کد مطلب 4298568

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