به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در همایش طلایهداران تبلیغ در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان، افزود: علما مروجین مکتب اهلبیت و مرزداران اندیشه ناب تشیع، سنگربانان فرهنگ دینی و سرداران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بوده و رسالت سنگینی بر دوش دارند.
وی اظهار کرد: مروجان دینی باید خود حامل به تقوای الهی باشند و ازلحاظ اخلاقی بهصورت کریمانه با مردم برخورد کنند.
صفییاری با تاکید بر اینکه شان مبلغان دینی شان هدایتگری است، افزود: در کنار تربیت اعتقادی و ترویج مبانی فکری نباید از آسیب های اجتماعی غافل شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه امروز نگاه مبلغان دینی در بحث کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی میتواند کار ساز باشد، گفت: سعهصدر از دیگر ویژگیهای مروجان مکتب اهلبیت است و مبلغان باید نسبت به مسائل پیرامون خود از آگاهی و دانش کافی برخوردار و نسبت به موقعیت اجتماعی خود شناخت کافی را داشته باشند.
صفی یاری بابیان اینکه مقام معظم رهبری بر مقاومسازی اجتماعی در جامعه تأکید کرد و گفت: از ماه مبارک رمضان برای مقاومسازی اجتماعی در شرایط کنونی باید استفاده شود.
وی بابیان اینکه رهبری بر کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید دارند، افزود: امروز نگاه مبلغان دینی در بحث کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی میتواند کارساز باشد و مقاومسازی اجتماعی توقعی است که رهبری از مبلغین دارند.
صفی یاری افزود: کشور در حال حاضر در آماج حملات فرهنگی دشمنان قرار دارد، از این رو یک مبلغ نمیتواند از کنار مسائلی همچون طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی بیتفاوت عبور کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه ماه مبارک رمضان با سوم خرداد مصادف است، گفت: در مجالس سخنرانی اندیشههای امام راحل برای روزهداران تبیین شود.
صفی یاری به شعار سال نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی بهعنوان تنها نسخه علاج بخش اقتصاد کشور است و مبلغان باید از این فرصت برای تشویق مردم برای خرید کالای ایرانی استفاده کنند.
وی همچنین توجه به موضوع شعار سال و تببین آن برای مردم را از دیگر موضوعات مورد توجه روحانیون اعلام کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها نسخه علاج بخش اقتصاد کشور است که مبلغان باید از این فرصت برای ترغیب و تشویق مردم برای خرید کالای ایرانی استفاده کنند.
صفی یاری با بیان اینکه شأن مبلغان دینی هدایتگری است و در این میان در کنار تربیت اعتقادی و ترویج مبانی فکری نباید از آسیبهای اجتماعی غافل شد، گفت: فضای مجازی و آسیبهایی که ایجاد میکند و قضیه برجام هم یکی از موضوعاتی است که باید مبلغان برای مردم تببین کنند.
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