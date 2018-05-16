۱۱۵پایگاه در روز قدس کمک های مردمی استان مرکزی راجمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: در مبانی دین اسلام به توسعه فرهنگ زکات در جامعه توصیه و تاکید شده اما موضوع زکات در استان مرکزی آن طور که شایسته استان است فرهنگ سازی نشده، در حالی که زکات در جامعه باید به صورت دغدغه و تعهد اقتصادی مطرح شود.

وی افزود: امیدواریم در ماه مبارک رمضان که ماه معنویت است، توسط مبلغین تبلیغات اسلامی استان اهمیت زکات در جامعه و اقتصاد به خوبی بیان شود، در ماه رمضان می توان با استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت مردم در زمینه های مختلف برای سازندگی بهره برد.

موسی نژاد بیان داشت: در ماه رمضان امسال هدف گذاری شناسایی دو هزار و ۳۰۰ حامی در حوزه ایتام ازجمله برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان است که با ظرفیت های موجود در استان این مورد امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در این مورد طرح محسنین نیز در دستور کار قرار دارد. هم اکنون پنج هزار نفر تحت پوشش این طرح در استان هستند که هنوز برای ۶۰۰ نفر از آنان نتوانستیم حامی جذب کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی تصریح کرد: در دستور کار است که برای این تعداد حامی شناسایی کنیم. هم اکنون بیش از ۱۷ هزار حامی در استان به صورت ماهیانه در حال کمک به یتیمان هستند که سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد تومان از طریق این حامیان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی موضوع اطعام نیازمندان را از دیگر برنامه های این نهاد در ماه رمضان عنوان کرد و افزود: مقرر شده برای حفظ شان خانواده های تحت پوشش، این کمک ها به صورت سبد کالا با قیمت ۱۲۰ هزار تومان در اختیار خانواده ها قرار داده شود.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ مرکز نیکوکاری زیر نظر کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان مرکزی فعالیت دارند، بیان داشت: برای روز قدس استقرار ۱۱۵ پایگاه کمیته امداد شامل ۷۸ پایگاه شهری و ۳۷ پایگاه روستایی با هدف جمع آوری کمک های مردمی در استان مرکزی پیش بینی شده است.

موسی نژاد خاطر نشان کرد: بریایی نمایشگاهی از دستاوردها و تولیدات مددجویان تحت پوشش در ۳۰ غرفه همزمان با سوم خرداد امسال در پارک ملت اراک از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) مرکزی در ماه رمضان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و توانمند سازی مدد جویان تحت پوشش در سال گذشته حدود ۴۶۵ تخته قالی به متراژ ۵۷۵ متر و ارزش ریالی یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان تومان توسط مددجویان کمیته امداد بافته شده است.