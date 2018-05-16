۴۲ میلیارد تومان به حساب شهرداری های خراسان جنوبی واریز شد

مهدی نباتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در سال گذشته بالغ بر ۲۴۴ میلیارد تومان مالیات وصول کرده است.

وی بیان کرد: از این میزان۱۴۷ میلیارد تومان مربوط به مالیات های مستقیم و ۹۶ میلیارد تومان نیز مربوط به مالیاتهای غیر مستقیم بوده است.

کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اضافه کرد: درآمدهای مالیاتی وصول شده در بازه زمانی ذکر شده نسبت به پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی ۱۵ درصد کاهش داشته است.

نباتی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۶۵ میلیارد تومان به صورت مستقیم توسط اداره کل امور مالیاتی استان به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده است، عنوان داشت: از این میزان ۴۲ میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و ۲۲ میلیارد تومان نیز به حساب دهیاری های استان جهت ارائه خدمات عمرانی و زیرساختی و رفاهی به مردم شریف استان واریز شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۹ درصد از کل ترکیب درآمدهای مالیاتی استان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است، بیان داشت: ۲۹ درصد نیز مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و شرکت های دولتی و غیردولتی استان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی سهم مالیات اخذ شده مشاغل و کسبه از کل درآمدهای مالیاتی را هفت درصد عنوان کرد و گفت: مالیات حقوق بخش های دولتی ۱۸ درصد و حقوق بخش های غیردولتی نیز چهار درصد بوده است.

سهم ۰.۲۵ درصدی استان از درآمدهای مالیاتی کشور

به گفته نباتی سهم درآمدهای مالیاتی استان خراسان جنوبی از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۰.۲۵ درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه اداره کل امور مالیاتی استان حسب دستورات و برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به صورت جدی به دنبال فرارهای مالیاتی و پولشویی است، بیان کرد: با افرادی که به هر نحو با سوء استفاده از کارت بازرگانی به این اقدامات دست می زنند برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: بنابراین از تمامی فعالان اقتصادی و مودیان محترم مالیاتی درخواست می شود اطلاعات و اسناد قانونی لازم را در زمان مقرر ارائه و در انجام این امور ما را یاری نمایند تا بتوانیم روز به روز شاهد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور و استان خراسان جنوبی باشیم.

نباتی افزود: همچنین به تمامی کارکنان ادارات امور مالیاتی در تمامی جلسات تأکید شده که حسب فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال جاری با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» وظیفه خطیری به ایشان محول شده که آن تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی تعیین شده و حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.