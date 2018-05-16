روزانه ۲۲ مازندرانی طلاق می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بهادر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سال قبل بیش از ۲۳ هزار سند ازدواج و بیش از ۸ هزار سند طلاق صادرشد و رشد سه درصدی طلاق و کاهش هفت درصدی ازدواج را شاهد بوده ایم و بر این اساس روزانه ۲۲.۵ نفر در استان جدا می شوند.



وی نقش رسانه‌ها را به‌عنوان نقش سرنوشت‌ساز توصیف کرد و درباره توزیع آگهی های ثبتی افزود: کمترین اشتباه در چاپ آگهی‌ها را در سال گذشته داشتیم و از این نظر رضایت کامل داریم و هیچ موردی برای تجدید چاپ یا اصلاح چاپ نداشتیم.



بهادر یادآور شد: در رسیدگی به تعداد پرونده‌های قانون تعیین تکلیف و ساختمان های فاقد سند رسمی بیشترین تعداد مربوط به استان مازندران است و در این خصوص رتبه نخست کشور مربوط به مازندران است و در سال گذشته ۱۴ هزار سند روستایی صادرشده و در مستندسازی روستایی نیز رتبه نخست داشتیم که در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن روستایی تعیین تکلیف می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با عنوان اینکه در صدور اسناد رسمی در دفترخانه ۱۳ درصد افزایش داشتیم افزود: دو هزار و ۴۲۴ فقره از معاملات مرتبط املاک مردم به‌صورت وکلاتی انجام می‌شود و این امر همین نگران‌کننده است و بحث وکالت باعث افزایش شکایات در دستگاه قضایی شده است.

وی درباره صدور سند برای اراضی ملی گفت: منابع طبیعی غرب مازندران در خصوص طرح کاداستر بسیار همکاری نزدیک داشته و در این خصوص باید ویژه از مدیرکل منافع طبیعی غرب استان باید قدردانی کرد.

بهادر با تاکید بر اینکه هر اداره‌ای دولتی که ملک در اختیار خود دارد باید مستندسازی کند افزود: تاکنون ۳۵ درصد املاک دولتی در مازندران بدون سند است.

وی با اظهار اینکه ۶۶ هزار فقره پرونده شبه قضایی در سال گذشته تشکیل شده است افزود: در بخش درآمد نیز ۹۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده ایم و به‌عنوان دومین دستگاه درآمدزا استان هستیم و در سال گذشته بابلسر، تنکابن و عباس‌آباد رتبه نخست را در استان کسب کردند و در دریافت نقشه‌های جغرافیایی منابع طبیعی و جانمایی، نوشهر رتبه نخست را به دست آورد.