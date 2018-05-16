به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رامین حسینی خورنژاد پیش از ظهر چهارشنبه در همایش علمای شیعه و سنی در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه دشمن‌شناسی لازمه استکبارستیزی است اظهارداشت: تقویت پایه های وحدت ملی و مذهبی باید راهبرد جوامع اسلامی در برابر استکبار جهانی باشد.

وی در ادامه با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر ضرورت تغییر شیوه های تبلیغی از سوی مبلغان دینی تأکید کرد و گفت: مبلغان باید از روش هایی که تأثیرگذاری تبلیغ دین را دو چندان می کند استفاده کنند.

حجت الاسلام حسینی شناختن شیوه‌های تبلیغ و به کارگیری ابزارهای مفید و لازم برای مبلغ را امری اجتناب ناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که شاهد گسترش لحظه ای تکنولوژی در جهان هستیم اکتفا کردن به تبلیغ سنتی پاسخگوی نیازها نخواهد بود.

معاون فرهنگی و آموزش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی آشنایی یک مبلغ با مهارت‌های تبلیغی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یک مبلغ موفق باید از یک روش تبلیغی مناسبی در جهت ترویج مبانی دینی در سطح جامعه برخوردار باشد تا بتواند در این عرصه موفق عمل کند.

حجت الاسلام حسینی برگزاری محافل قرآنی اعم از تفسیر، ترجمه و جمع‌آوری قرآن، بیان معارف قرآنی، برگزاری گفتمان‌های دینی و برپایی اردوهای فرهنگی ویژه جوانان و نوجوانان را از برنامه‌های جانبی مبلّغان در ماه رمضان برشمرد.

وی اضافه کرد: در طول ماه مبارک رمضان روحانیان اعزامی در مناطق شهری و روستایی به ترویج احکام شرعی، مسائل اعتقادی، آگاهی بخشی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد، همچنین کاهش خشونت و مسائل خانوادگی از اولویت های مباحث تبلیغی آنها خواهد بود.