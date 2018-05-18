محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از هر چیز باید بگویم بابت مرگ دلخراش ساموئل بسیار متاثر شدیم. شب خوب ما با شنیدن این خبر تلخ شد. باور کردنی نیست که این بازیکن با اخلاق دیگر در بین ما نیست. روحش شاد و یادش گرامی باد.

وی در ادامه با اشاره به پیروزی استقلال مقابل ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا بیان داشت: جریان بازی و نتیجه آن طوری بود که جای هیچ حرف و حدیثی باقی نماند. ما از دقیقه اول بر جریان بازی مسلط بودیم و مزد برتری مان را هم گرفتیم.

عضو کمیته فنی آبی پوشان ادامه داد: شفر شناخت خوبی از ذوب آهن داشت و آگاهانه از نقاط ضعف این تیم استفاده کرد و نقاط قوت ذوب آهن را کور کرد. تنها گلی هم که از ذوب آهن دریافت کردیم اتفاقی بود وگرنه ذوب آهن نمی توانست به استقلال گل بزند.

نوری در خصوص خشونتی که در بازی به چشم می خورد گفت: به اعتقاد من جوی که طی هفته گذشته در فضای مجازی راه افتاد باعث شد تا این بازی هم در نهایت به خشونت کشیده شود. فقط خدا را شکر که در این بازی بازیکنی آسیب جدی ندید. تنها شکستگی سر جابر انصاری بود که آن هم به خیر گذشت.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص برنامه های این تیم در دوران آماده سازی گفت: شفر برنامه شسته و رفته ای برای فصل جدید دارد. همه چیز مشخص است و انشاءالله ما با یک دورخیز مناسب برای فصل بعد آماده می شویم. این را می دانیم که کار اصلی مان تازه از الان شروع شده چون سطح توقع از تیم بالا رفته و این موضوع کار ما را سخت می کند.

مدافع سابق آبی پوشان در خصوص شانس این تیم برای قهرمانی در آسیا گفت: نباید خودمان را فریب دهیم. برای آن که تیم پتانسیل قهرمانی در آسیا را داشته باشد باید در فصل نقل و انتقالات تقویت شود. ما باید بازیکنانی بگیریم که برخی از مناطق زمین را تقویت کنیم. شفر خودش بهتر از همه می داند در کدام پستها نیاز به بازیکن است و این کمبودها را برطرف می سازد.

نوری در خصوص احتمال برخورد با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا گفت: گویا هواداران ما دوست دارند که در این مرحله به پرسپولیس بخوریم. هرچه که قسمت باشد همان می شود اما راستش را بخواهید من هم به شخصه بدم نمی آید که حریف مرحله بعدی ما پرسپولیس باشد.