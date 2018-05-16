جشنواره شعر تبری نوچ برگزار شد/ ارسال ۴۰۰ اثر

دبیر علمی جشنواره شعر تبری نوچ در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه سومین سال متوالی برگزاری این جشنواره دائمی در شهرستان سوادکوه است، خاطرنشان کرد: این جشنواره برای همیشه نیز در این شهرستان برگزار خواهد شد.

جابر خانلری بابیان اینکه امسال بیش از ۸۰ شاعر در بخش مسابقات این جشنواره شرکت کردند، تعداد آثار ارسالی را بیش از ۴۰۰ اثر برشمرد و افزود: مسابقات در سه بخش بالای ۳۰ سال (اصلی)، کمتر از ۳۰ سال (جوانان) و بخش ویژه با موضوع محیط‌زیست و منابع طبیعی بوده است.

خانلری تعداد برگزیدگان کل سه بخش را ۱۲ نفر بشمرد و افزود: از این تعداد ۶ نفر از بخش اصلی، ۳ نفر از بخش جوانان و ۳ نفر نیز از بخش ویژه هستند.

دبیر علمی جشنواره بابیان اینکه شاعران علاوه بر استان مازندران از استان‌های سمنان، گرگان و تهران در این جشنواره شرکت کرده‌اند، افزود: مردم قصران و میگون تهران تبری زبان هستند و امروز نیز هیئتی ازآنجا حضور یافته‌اند.

وی تعداد آثار را به تفکیک نوع شعر، ۲۷۶ دوبیتی، ۶۳ غزل، ۳۴ مثنوی، ۵ چهارپاره و ۱۶ اساشعر و پچکه سوت برشمرد.

خانلری هدف این جشنواره را اشاعه و پاسداشت زبان تبری و نکوداشت پیشکسوتان و فعالان این عرصه عنوان کرد و گفت: هرسال در برگزاری جشنواره از دو شاعر پیشکسوت زبان تبری تقدیر به عمل می‌آید و امسال این دو شاعر گران‌قدر غضنفر بالی‌لاشک و احمد طیبی هستند.

وی بابیان اینکه بیش از ۲۵۰ شاعر در سطح استان با ما همکاری دارند و این جشنواره به ترویج شعر تبری بسیار کمک کرده است، افزود: گویش‌های منطقه غرب و شرق بسیار به هم نزدیک شده و واژه‌هایی که در شرق و غرب مجزا شناخته‌شده بود، اکنون مورداستفاده هر دو حوزه قرارگرفته و تبادل فرهنگی و زبانی خوبی بین نقاط مختلف استان و حتی استان‌های هم‌جوار صورت گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سوادکوه نیز بابیان اینکه ۴۰۰ اثر به جشنواره ارسال‌شده است، خاطرنشان کرد: در داوری این جشنواره از شخصیت‌های شناخته‌شده شعر تبری استفاده‌شده و داوران در کمال بی‌طرفی به داوری آثار پرداخته‌اند.

سید یوسف موسوی شیخ، ازجمله اهداف برگزاری این جشنواره را استعدادیابی شاعران جوان و ترویج فرهنگ تبری برشمرد و زبان را شاخه تأثیرگذار فرهنگ دانست و با اشاره به بخش ویژه این جشنواره، افزایش گستره موضوعی اشعار و دیدن نیاز روز جامعه را موجب خرسندی دانست و افزود: شاعران از سراسر استان آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده‌اند.