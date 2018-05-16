واحد ۳ نیروگاه گازی خلیج فارس به شبکه سراسری برق متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروگاه خلیج فارس، احمد سایانی اظهارداشت: تعمیر اساسی این نوع واحدها توسط نیروهای پیمانکار داخلی و با نظارت و تلاش کارکنان و متخصصان نیروگاه خلیج فارس انجام گرفت.

وی بیان داشت: در طول تعمیرات اساسی که هر ۲۴ هزار ساعت کارکرد انجام می شود، اقدام های اساسی در بخش های تعویض پره های ثابت و متحرک توربین، بازدید و تعویض قطعات محفظه احتراق، بازدید و تعویض قطعات ضروری ژنراتور انجام گرفت.

مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس ابراز کرد: با توجه به درپیش بودن فصل تابستان شش واحد این نیروگاه در طول ماه‌ های آینده به صورت تمام وقت برای تامین برق مطمئن و پایدار در مدار تولید قرار دارند.

وی عنوان کرد: تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس با شش واحد ۱۶۵.۱ مگاوات در سال گذشته به ظرفیت ۹۹۰ مگاوات ساعت به میزان پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۱۱ مگاوات ساعت رسید و این تولید با توجه به شرایط گرم آب و هوایی تابستان گذشته کم‌ نظیر است.

سایانی گفت: نیروگاه گازی خلیج فارس به عنوان حامی محیط زیست در تولید انرژی پاک سال ۸۷ با ظرفیت ۶ واحد گازی بهره برداری شده و بیشتر از یک سوم تولید برق استان را بر عهده دارد.

نیروگاه گازی خلیج فارس در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس و ۱۱ کیلومتری میدان گازی سرخون، دارای ظرفیت تولید ۹۹۰ مگاوات است که شامل ۶ واحد گازی ۱۶۵ مگاواتی در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار ساخته شده است.

سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان نفت گاز (گازوئیل) است که گاز مورد نیاز آن از طریق یک خط لوله ۱۶ اینچی از پالایشگاه گاز سرخون و قشم تامین می ‌شود و گازوییل آن نیز از طریق تانکرهای حامل سوخت در ۲ مخزن با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب ذخیره می‌ شود.