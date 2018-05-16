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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

با انجام تعمیرات اساسی؛

واحد ۳ نیروگاه گازی خلیج فارس به شبکه سراسری برق متصل شد

واحد ۳ نیروگاه گازی خلیج فارس به شبکه سراسری برق متصل شد

بندرعباس - مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس گفت: واحد ۳ این نیروگاه با ظرفیت ۱۶۵ مگاوات ساعت بعد از انجام تعمیرات اساسی، مجدد به شبکه سراسری برق متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروگاه خلیج فارس، احمد سایانی اظهارداشت: تعمیر اساسی این نوع واحدها توسط نیروهای پیمانکار داخلی و با نظارت و تلاش کارکنان و متخصصان نیروگاه خلیج فارس انجام گرفت.

وی بیان داشت: در طول تعمیرات اساسی که هر ۲۴ هزار ساعت کارکرد انجام می شود، اقدام های اساسی در بخش های تعویض پره های ثابت و متحرک توربین، بازدید و تعویض قطعات محفظه احتراق، بازدید و تعویض قطعات ضروری ژنراتور انجام گرفت.

مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس ابراز کرد: با توجه به درپیش بودن فصل تابستان شش واحد این نیروگاه در طول ماه‌ های آینده به صورت تمام وقت برای تامین برق مطمئن و پایدار در مدار تولید قرار دارند.

وی عنوان کرد: تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس با شش واحد ۱۶۵.۱ مگاوات در سال گذشته به ظرفیت ۹۹۰ مگاوات ساعت به میزان پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۱۱ مگاوات ساعت رسید و این تولید با توجه به شرایط گرم آب و هوایی تابستان گذشته کم‌ نظیر است.

سایانی گفت: نیروگاه گازی خلیج فارس به عنوان حامی محیط زیست در تولید انرژی پاک سال ۸۷ با ظرفیت ۶ واحد گازی بهره برداری شده و بیشتر از یک سوم تولید برق استان را بر عهده دارد.

نیروگاه گازی خلیج فارس در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس و ۱۱ کیلومتری میدان گازی سرخون، دارای ظرفیت تولید ۹۹۰ مگاوات است که شامل ۶ واحد گازی ۱۶۵ مگاواتی در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار ساخته شده است.

سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان نفت گاز (گازوئیل) است که گاز مورد نیاز آن از طریق یک خط لوله ۱۶ اینچی از پالایشگاه گاز سرخون و قشم تامین می ‌شود و گازوییل آن نیز از طریق تانکرهای حامل سوخت در ۲ مخزن با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب ذخیره می‌ شود.

کد مطلب 4298592

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