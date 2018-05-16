«شونیشت» و « شبهای سکوت» در بوستان ولایت ساری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محبوب به برگزاری برنامهٔ هر شب «شونیشت» در آمفی‌تئاتر روباز بوستان ولایت اشاره کرد و اظهار داشت: این برنامه در راستای زنده نگه‌داشتن و احیای موسیقی بومی محلی و همچنین نشاط‌آفرینی شهروندی هر شب تا اول ماه رمضان اجرا می‌شود و در ادامه اجرای برنامه شب‌های سکوت را در شب‌های رمضان در بوستان ولایت‌خواهیم داشت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری در گفتگویی توسعه و احیای فضاهای فرهنگی را ارتقای هویت شهری و تقویت هویت جمعی شهروندان عنوان کرد و گفت: شهرداری ساری در راستای بازآفرینی و احیای بافت‌های فرهنگی و تاریخی گام‌های مؤثری برداشته است.

وی بوستان ولایت را یک یادگار تاریخی و یک ظرفیت آبرومندانه و ارزشمند شهر ساری برشمرد و ابراز داشت: بوستان ولایت نقطه اتصال هویت فرهنگی و تاریخی شهر ساری است و باید استفاده بهینه از این مجموعه تاریخی فرهنگی شود.

محبوب با ابراز اینکه درکنار هویت فرهنگی تاریخی باید بستر مناسب برای داشتن شهری مدرن و پویا نیز فراهم شود، خاطرنشان کرد: فرهنگ زمینه‌ساز تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی است و پویایی فرهنگی بستر رشد و توسعه همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید براینکه بوستان ولایت فرصت مناسبی برای تبادل فرهنگی فراهم می‌آورد، افزود: فرهنگ و آداب‌ورسوم دارای ارزش و هویت هستند و در مسیر آینده هم، تعاملات ارزش‌های فرهنگی و مدرن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

این مسئول در این تبادلات فرهنگی و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و بومی نقاط مختلف، به حضور«کاروان سفیران گردشگری تبریز ۲۰۱۸ » و نمایش موسیقی محلی آذری - مازندرانی و برگزاری بازارچه سوغات و صنایع‌دستی آذری اشاره و خاطرنشان کرد: در احترام به فرهنگ گذشتگان و کاربرد آن در رفتارهای اجتماعی همنوعان خود، باید اجازه دهیم که این فرهنگ در تعامل مثبت بافرهنگ‌ها و باورهای دیگر قرار گیرد.

محبوب تعاملات فرهنگی و آیینی را پالایش آسیب‌ها و کاستی‌های فرهنگی برشمرد و تصریح کرد: خلأها و نارسایی‌های یک فرهنگ با استفاده از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگ‌های دیگر از بین می‌رود.

وی افزود: زنده نگه‌داشتن هویت فرهنگی باعث توانایی جامعه، تضمین و بقای یک ملت است و پویایی فرهنگ حائل در برابر تهاجمات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود.