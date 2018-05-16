اجرای طرح ملی بازآفرینی در کشور/کمک به بازسازی بافت ناکارآمدشهری

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری امروز چهارشنبه در دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان کرمانشاه در سال ۹۷ با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال ۹۶ در جلسه ای که با روسای ۳ قوا داشت ۵ محور اصلی برای برنامه ها قرار داد و تاکید داشتند که نسبت به آنها اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از آن ۵ محور اصلی توجه به مسئله بافت های ناکارآمد شهری است.

وی بیان داشت: در دو دهه اخیر بافت ناکارآمد با عنوان بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در دهه ۷۰ و ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی در دهه ۸۰ در کشور، مطرح شد.

عشایری ابراز داشت: در دهه ۹۰ این دو ادبیات را در ناکارآمدی شهری جمع کردیم که بنا به تاکید مقام معظم رهبری به این محلات که ۳۰ درصد از مردم را در خود جمع کرده است توجه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: عمده کارهای ما در این مناطق معطوف به مسائل اجتماعی است.

وی اذعان داشت: برنامه ملی بازآفرینی بر اساس تاکید رهبر و تکلیفی که در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم بود تدوین شد و طی آن دولت مکلف شد به کمک شهرداری ها سالانه ۲۷۰ محله را بازآفرینی کنند.

عشایری تصریح کرد: نوشتن برنامه برای سازمان های اجتماعی بسیار سخت و طاقت فرسا بود اما در حد کلان کشوری در ۹ بعد نوشته شد.

این مسئول بحث خدمات رونمایی و زیربنایی را تکلیف دولت و شهرداریها دانست و گفت: در این راستا نوسازی را تکلیف بخش خصوصی دانستیم که باید نظام بانکی کشور و تیم اقتصادی دولت نیز حمایت کنند.

وی یادآور شد: بعد از جمع بندی، شبکه سازی و نمادسازی در طول برنامه ۵ ساله ششم تا سال ۱۴۰۰ برای بازآفرینی و مرمت شهری ۱۳۳۴ محله که قریب به ۲۰ درصد بافت های ناکارامد شهری را به خود اختصاص داده به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم و شهرهای هدف از ۱۲۸۰ به ۵۳۴ شهر می رسد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری کشورگفت: حدود ۵۴۳ شهر در ایران دارای بافت های ناکارآمد شهری هستند که بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در این بافت های حاشیه ای رندگی می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ابراز داشت: طرح ملی بازآفرینی شهری در حال حاضر در حال بررسی است و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

عشایری بیان داشت: بدون شک بر اساس این طرح هزینه ساخت و سازها در مناطق حاشیه ای نسبت به دیگر مناطق شهری حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و تسهیلاتی از طرف بانک مسکن به آنها پرداخت می شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه سالانه ۱۰۰ واحد مسکونی در بافت های فرسوده ساخته خواهد شد که مالکان آن مکان می توانند ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با سود ۹ درصد دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: مشوق هایی برای سرمایه گذاری در بافت فرسوده در نظر گرفته شده است و کسانی که اقدام به نوسازی مناطق فرسوده کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.