مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز سامانه بارشی در نواحی مرکزی، دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، بخش هایی از شرق، شمال شرق، غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور فعال است و سبب رگبار و رعد و برق و وزش شدید باد می شود.

احد وظیفه افزود: شدت بارش ها در اصفهان، لرستان، جنوب همدان، مرکزی، قم، نیمه غربی یزد، غرب مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، برخی مناطق خراسان جنوبی، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، سمنان، البرز، قزوین و تهران خواهد بود.

وی ادامه داد: فردا پنج شنبه فعالیت این سامانه بارشی در نواحی مرکزی شمال شرق، شرق و به صورت پراکنده در غرب کشور ادامه دارد و سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی می شود که شدت بارش ها در شهر تهران، نیمه غربی اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شرق لرستان، جنوب همدان، نیمه غربی یزد و در برخی از مناطق خراسان رضوی و خراسان جنوبی خواهد بود.

به گفته وظیفه، امروز شرق خلیج فارس و فردا و پس فردا، تنگه هرمز و دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج است.

هوای تهران امروز قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۲۲ و ۱۱ درجه سانتیگراد اعلام شده است.