شبکه هدهد به استقبال رمضان رفت/ رینگ گفتگوی نوجوانان راه افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «رینگ گفتگو» برنامه چالشی درباره معضلات اجتماعی است که بین دو نوجوان صورت می گیرد و به صورت روزانه از ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه هدهد می رود.

«یکی من یکی تو» مسابقه زنده تلفنی است که در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن می‌رود. مخاطبان برای شرکت در این مسابقه باید از طریق ارسال پیامک به شماره برنامه ثبت نام کنند.

تلاوت قرآن از حرم حضرت معصومه(س) نیز به صورت روزانه از ساعت ۱۷:۳۰ در شبکه هدهد به صورت زنده پخش می‌شود.

مهمانی در بهشت

برنامه «مهمانی در بهشت» اثری تولیدی است که به صورت روزانه ساعت ۱۷ در فضایی معنوی و زیبا از حرم مطهر امام رضا(ع) روی آنتن می‌رود. این برنامه هر روز میزبان یک نوجوان است که به همراه مجری در حرم امام رضا(ع) گردش و صحبت می‌کنند. در هر قسمت حضور و افطار در صحن حرم به همراه مجری و مهمان، آیتم پایانی برنامه است.

برنامه «فوتبالیستها» لیگ فوتبال دستی انسانی است که نوجوانان در محیط فوتبال دستی با یکدیگر مسابقه می دهند به صورتیکه خود نوجوانان هستند که به جای مهره های فوتبال دستی قرار دارند و هر روز حوالی ساعت ۱۷:۵۰ روی آنتن می‌رود.

«به همین نزدیکی» برنامه‌ای است اذانگاهی که حوالی ساعت ۲۰:۲۰ روی آنتن می رود. در این برنامه دو نوجوان ایرانی و افغانستانی با یکدیگر در مورد مسائل مختلف گفتگو می کنند.

قرائت قرآن توسط نوجوانان از جمله برنامه های اذانگاهی شبکه هدهد است که در ماه مبارک رمضان روی آنتن می رود.

همچنین در ماه مبارک رمضان به صورت روزانه جدیدترین انیمیشن های جهان در ساعات ۱۰:۱۵، ۱۵:۱۵، ۲۱:۳۰ روی آنتن می رود.

شبکه جهانی هدهد شبکه بین المللی شیعی در حوزه کودک و نوجوان است که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و از طریق ماهواره فعالیت می‌کند.