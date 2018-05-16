سازمان ملل باید بنیانی متحول شود/بی اعتمادی جوانان آمریکا به دولت

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور کوین بِرت، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» از مجموعه برنامههای کنفرانس بینالمللی افق نو در ارتباط با دیدگاه مردم آمریکا نسبت به برجام اظهار داشت: از دیدگاه من مردم آمریکا بیشتر با این تصیمم مخالف هستند، همچنین مردم همانگونه که ترامپ نیز میداند جنگ با عراق را دارای نتیجه بدی برای کشورشان میدانند.
وی افزود: مردم میگویند نباید در آن منطقه جنگ کنیم، از این تصمیم ترامپ ناراحت هستند و نمیخواهند جنگ ادامه داشته باشد.
استاد سابق مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه ویسکانسین در ارتباط با اطلاع مردمی از واقعیت کشور فلسطین و اشغال این سرزمین توسط صهیونیستها ابراز داشت: برخی از مردم درباره فلسطین میدانند اما رسانهها و دولتها میخواهند که مردم کمتر بدانند.
قشر جوان آمریکا به رسانهها هیچ اعتمادی ندارند
وی با بیان اینکه البته بیشتر دانشجویان در این باره مطلع هستند و بر علیه صهیونیستها نیز تظاهرات می کنند، گفت: بر این اساس در دانشگاههای مختلف آمریکا نیز به آموزش بیشتر در این زمینه داریم چراکه قشر جوان آمریکا به رسانهها هیچ اعتمادی ندارند.
واکنش مثبت نسبت به نامه رهبری به جوانان اروپا
بِرت در ارتباط با تاثیر نامه رهبری در سال ۹۳ خطاب به جوانان اروپا بیان داشت: افرادی که نامه را خواندند واکنش مثبت دربار آن داشتند و من در کتاب خودم با نام «من شارلی نیستم» نیز آن را چاپ کردم، همچنین اکثریت افرادی که این نامه را دیده اند برای آنها یک تاثیر مثبتی داشته است.
مولف کتاب «من شارلی نیستم»، تاکید کرد: البته در آمریکا کمتر کسی را میشناسم که این نامه را خوانده باشد چراکه بیشتر سران رسانههای آمریکا آن صهیونیستی هستند و بدین ترتیب زمانی که این رسانهها این مطلب را مطرح نکنند اغلب مردم آمریکا به آن دسترسی ندارند.
اثرات منفی سازمان ملل از مثبت آن بیشتر است
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط به مسئولیتهای سازمان ملل در قبال اتفاقات جهان ابراز داشت: سازمان ملل در موقعیتی نیست که صلح را برقرار کند و باید با قانون عملکرد آن عوض و از زیربنا متحول شود تا حالت دموکراسی بر آن حاکم شود اما اکنون اثرات منفی آن از مثبت بیشتر است و تنها نکته مثبت آن این است که روسیه، چین و غیره سعی در حفظ عملکرد آن دارد تا به وضعیتی بدتر از حالت کنونی نرسد.
برت درباره نقش تعویض رئیس جمهورهای ایران در افکار عمومی اروپا و آمریکا این تغییرات را مثبت اریابی کرد و ابراز داشت: رسانههای غربی پیش از انتخابات مدعی بودند که در ایران یک دیکتاتوری حاکم است و آقای روحانی امکان برد در انتخابات را ندارد اما دقیقا فردای آن روز تیتر خبر رسانهها این بود که «روحانی رئیس جمهور ایران شد»، این تغییر رئیس جمهور و پیش بینی اشتباه رسانههای غربی یک تصویر مثبتی به مردم ارائه داد.
در ارتباط با جوانان غربی و اروپایی پای مسایل سیاسی را به میان نکشید
وی درباره امکان ارتباط و تاثیرگذاری جوانان ایرانی بر جوانان دیگر کشورهای جهان گفت: در این راه باید از راههای سیاسی دوری گزید و از روشهای فرهنگی استفاده کرد، به همین علت شبکه آر.تی از دیدگاه من موفق تر از پرس.تی.وی است چراکه داستان های واقعی آدم ها را کنار سیاست میگذارد و انسان ها را جذب می کند در حالیکه پرس تی وی مخاطبی را نمی تواند جذب کند.
مولف کتاب «من شارلی نیستم» در ارتباط با انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس گفت: این انتقال از حمایت مرده بهره ای نبرده و مردم آمریکا این حرکت را شرمآور میدانند.
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