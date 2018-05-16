به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسنزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه تهدیدهای آمریکا قادر به ضربه زدن بر نظام مقتدر جمهوری اسلامی نیست، ابراز داشت: ما دوران هشت سال جنگ تحمیلی را در شرایطی که همه کشورها با ایران دشمن بودند پشت سر نهادیم لذا تهدید به تحریم ابراز خشم و نشانه ضعف آمریکاییها است.
وی ضمن بیان اینکه خروج آمریکا از برجام طعم بدعهدی آمریکا را این بار به نسل چهارم انقلاب چشاند، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی کاخ آرزوهای آمریکا و اسرائیل برای دستیابی و نفوذ در ایران در هم شکست لذا در این چهار دهه به دنبال اقدامات تلافیجویانهای بودند تا بتوانند به اهداف خود دست یابند.
فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بابیان اینکه امریکا و اسرائیل با اصل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مبتنی بر موازین ناب اسلامی در تقابل هستند، ابراز داشت: تهدیدهای آمریکا نمیتواند خدشه بر نظام مقتدر ایران وارد کند و در این چهار دهه علیرغم تلاش استکبار برای عدم موفقیت ایران امروز شاهد رسیدن به پیشرفتهای بزرگ در علوم مختلف هستیم لذا این تهدیدها تنها فرصتی برای شکوفایی اقتصادی و بالندگی ما خواهد بود.
حسنزاده بابیان اینکه دشمنی در ذات آمریکا است و جز این نمی شود از آنها انتظار داشت، تصریح کرد: اختلافات ما با آمریکا ریشهدار در قرآن و تقابل جبهه حق و باطل است و با انعقاد مواردی مانند برجام قطعا برطرف نخواهد شد.
وی بابیان اینکه آمریکا بارها به قدرت ایران اعتراف کرده است، افزود: عکسالعمل ترامپ در مقابل برجام قطعا از روی ضعف در برابر قدرت ایران است تا جایی که حتی گفتند برجام مانع شعار مرگ بر آمریکا نشد امروز اعتماد به چنین دشمنی خطا است و باید در مذاکره با اروپا بیشتر متوجه این موضوع باشیم.
فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بابیان اینکه آمریکا وجود ایران را مانعی برای رسیدن به خواستههای خود در منطقه میداند، ابراز داشت: آمریکا و متحدانش امروز مواضع خود را در قبال خاورمیانه از دست رفته میدانند لذا میکوشند تا بهنوعی این عصبانیت خود را از شکست در منطقه نشان دهند.
حسنزاده اضافه کرد: تا زمانی که بر اصل وحدت تاکید داشته باشیم و با اتکا بر توان داخلی مشکلات خود را حل و از تکیهبر بیگانگان اجتناب کنیم هیچ تهدیدی از دشمن نمیتواند بر جمهوری اسلامی کارساز شود لذا امروز باید فارغ از سلیقه های سیاسی و حزبی بااقتدار و صلابت و رمز وحدت در برابر دشمن ایستادگی کنیم.
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