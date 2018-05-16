تبدیل نشست اضطراری اتحادیه عرب به نشست مقدماتی وزرای خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه عرب که قرار بود امروز نشستی اضطراری برای بررسی تحولات فلسطین برگزار کند این نشست را به نشست مقدماتی برای نشست وزرای خارجه کشورهای عربی عضو تغییر داد.

پیشتر «دیاب اللوح» سفیر فلسطین در مصر و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب اعلام کرده بود که فلسطین از این اتحادیه خواسته نشستی فوری برای مقابله با تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال سفارتش به قدس اشغالی برگزار کند.

وی تأکید کرده بود که باید در این نشست تصمیمات عملی در حد و اندازه این فاجعه بی سابقه در جامعه بین الملل اتخاذ شود. از سوی دیگر عربستان هم پیشنهاد داده بود که فردا نشستی اضطراری برای بررسی تحولات فلسطین برگزار شود.

به گزارش اسپوتنیک، در ابتدای نشست امروز که به درخواست فلسطین در سطح نمایندگان دائمی عضو اتحادیه برگزار شده بود، نماینده دائمی عربستان که ریاست این جلسه را برعهده داشته درخواست کرده که نشست امروز به نشست مقدماتی برای نشست اضطراری فردا تبدیل شود.

بر همین اساس خبرنگاران از نشست خارج شده و نشست نمایندگان دائمی اتحادیه عرب پشت درهای بسته آغاز شده است و قرار است نتایج آن از طریق نشستی خبری اعلام شود.