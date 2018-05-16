به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در جلسه قرعه کشی لیگ برتر فوتسال که بعدازظهر امروز چهارشنبه در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد گفت: قهرمانی تیم بانوان ما در آسیا تو دهنی به کسانی بود که می گفتند بانوان در کشور محدودیت دارند. بانوان نشان دادند محدودیتی نیست.

وی افزود: دوره اول جام ملتهای بانوان هشت کشور بودند و ایران هم قهرمان شد ولی نه با این اقتدار.

کفاشیان با بیان اینکه در این دوره ١٥ کشور حضور داشتند و ٧٠ درصد آنها مدعی بودند، یادآور شد: اعتقاد صد درصدی من این است که موفقیت های فوتسال مرهون شما باشگاه ها است. باشگاه ها شاید حمایت نشوند ولی بخاطر علاقه کار می کنند. جمهوری اسلامی باید مدیون این باشگاه ها باشد که پرچم کشور را به اهتزاز در می آورند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: ما شرکت موسسه فرهنگی فوتسال را به ثبت رساندیم. امروز استقلال خودمان را داریم و پیش می رویم. مجمع و هیات رییسه را شکل می دهیم تا برای گرفتن حق پخش هم اقدام کنیم.