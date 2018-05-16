به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان در دیدار با هیات راه اندازی این بنیاد در استان‌های گیلان و کردستان با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به مرور چگونگی شکل‌گیری بنیاد امید ایرانیان پرداخت و اظهار داشت: در شرایطی که حماسه دوم خرداد می‌توانست ظرفیت اجتماعی خوبی برای گفتمان اصلاحات ایجاد کند اما نتوانستیم از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم و خلاء نهادهای مدنی برای ایجاد اتاق فکری برای گفتمان اصلاحات به شدت احساس می‌شد.

وی با بیان اینکه گفتمان اصلاحات خود را در داخل خانواده نظام تعریف می‌کند، تاکید کرد: معتقدم ماندگاری نظام با ماندگاری گفتمان اصلاحات یکی است و راه‌حل حل برخی چالش‌های درون نظام را گفتمان اصلاحات می‌دانم.

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: یکی از راهبردهای اصلی بنیاد امید ایرانیان، اولویت قائل شدن برای جوانان و زنان است. متاسفانه در حالی که جوانان در اکثر انتخابات‌ها حماسه ساز برای کشور و گفتمان اصلاحات هستند اما عملا در مقطعی از آن ها غافل شده بودیم؛ به همین دلیل در بنیاد امید ایرانیان تلاش می کنیم، توانمندسازی جوانان و زنان را به صورت جدی دنبال کنیم.

عارف همچنین با قدردانی از زحمات هیات راه اندازی شعب استانی استان‌های گیلان و کردستان به آن ها توصیه کرد در تمامی مراحل مقید به اساسنامه بنیاد باشند و پیشنهادات خود را برای اصلاحات احتمالی در اساسنامه ارائه کنند.

در این نشست همچنین، جعفر توفیقی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان با مرور اساسنامه بنیاد امید ایرانیان، این بنیاد را یک نهاد مدنی غیر سیاسی اعلام کرد و گفت: زمینه اصلی فعالیت بنیاد امید ایرانیان، مسائل مربوط به توسعه اجتماعی است و برای اینکه بنیاد امید ایرانیان بتواند منشا اثر باشد، سعی شد چهره های علمی در این بنیاد نقش آفرین باشند.

وی با بیان اینکه مسئولین کشور نیاز به تزریق افکار جدید دارند، شکل‌گیری بنیاد امید ایرانیان را بر دو محور اخلاق و عقلانیت دانست و تاکید کرد: جامعه ما از کمبود اخلاق و عقلانیت رنج می برد و در بنیاد امید ایرانیان به دنبال ترویج اخلاق و عقلانیت هستیم.

توفیقی با بیان اینکه بنیاد امید ایرانیان تلاش دارد در محیط های پیرامونی خود اثربخش باشد گفت: بنیاد امید ایرانیان می خواهد یار و یاور مردم باشد و با ایجاد شبکه سازی از نخبگان کشور در این مسیر گام بر می‌دارد.

مدیرعامل بنیاد امید ایرانیان، کارآفرینی، توجه به زنان به عنوان ظرفیت انسانی کشور و جوانان را از اولویت‌های بنیاد برشمرد و تصریح کرد: اساس فعالیت بنیاد امید ایرانیان کار تیمی و گروهی است به همین دلیل باید انسجام درونی خود را حفظ کنیم. زیرا بنیاد امید ایرانیان تکالیف سنیگی بر عهده دارد و برای انجام این تکالیف نیازمند همدلی در درون تشکیلات هستیم.