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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۴

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

آمادگی انتظامی استان ایلام برای برخورد با روزه خواری

آمادگی انتظامی استان ایلام برای برخورد با روزه خواری

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از آمادگی انتظامی استان ایلام برای برخورد با روزه خواری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال نیز همچون سال‌های پیش، با رعایت هر چه بیشتر حرمت ماه مبارک رمضان و حفظ نظم و امنیت هنگام حضور در آیین‌های مذهبی و با همکاری مداوم و موثر مردم خداجوی استان ایلام با خادمان خود در نیروی انتظامی شاهد آرامش، امنیت اجتماعی و کاهش تخلفات خواهیم بود.

وی افزود: فرماندهی انتظامی استان ایلام در راستای حفظ حرمت دینی و رعایت حقوق شهروندان، برای خدمت به مردم فهیم و روزه دار در سراسر استان فروگذار نکرده و امیدوار است شهروندان نیز در راه تداوم و تعمیق تعامل و همکاری مسئولانه خود به ویژه با رعایت شعائر دینی در این ماه مبارک، خادمان خود را در خدمتگذاری هر چه بهتر همراهی کنند.

سردار یاری یادآور شد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده با توجه به ازدحام خودرو در خیابان‌ها در هنگام افطار و عجله مردم برای رسیدن زودتر به منزلشان، تمهیدات ترافیکی لازم نیز راستای کاهش حجم ترافیک در مسیرهای پرتردد صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در ایام ماه مبارک رمضان، انجام طرح های کنترلی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به صورت روزانه با انجام گشت های محسوس و نامحسوس در شهرها و جاده ها انجام می شود و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

سردار یاری در پایان گفت: متصدیان تمامی مراکز پذیرایی اعم از مراکز پذیرایی درون شهری و بین شهری که قصد ارائه خدمات در طول روز را دارند، باید مجوز لازم را از مبادی ذیربط اخذ کنند.

کد مطلب 4298632

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