سلامت یک حوزه سیاسی است/۱۶۰هزارمیلیارد تومان پول در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم روز چهارشنبه در کنگره عادی و فوق العاد خانه پرستار، با عنوان این مطلب که خانه پرستار از سال ۸۱ مجوز فعالیت خودش را از وزارت کشور گرفته است، افزود: با توجه به اینکه اغلب اعضای خانه پرستار از جامعه پرستاری هستند، مواضع خانه پرستار، سیاسی و صنفی است.

وی با اشاره به تشکیل شعب استانی خانه پرستار در ۸ استان، افزود: پرستاران به عنوان گروهی که بیشترین خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می دهند، در صف اول نظام سلامت قرار دارند و به عنوان بزرگترین گروه در نظام سلامت تلقی می شوند.

دبیرکل خانه پرستار ، از جامعه پرستاری به عنوان محور نظام سلامت نام برد و گفت: بحث سلامت امروز در دنیا یک امر سیاسی شده است و دولت ها به این حوزه، نگاه سیاسی دارند. بطوریکه دولت یازدهم نیز با طرح تحول سلامت آمد.

شریفی مقدم تاکید کرد: حوزه سلامت یکی از سیاسی ترین حوزه هایی است که در کشور ما از حساسیت بالایی برخوردار است، زیرا در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است.

وی با اشاره به بودجه های کلانی که وارد حوزه سلامت می شود، افزود: سالانه ۷.۲ درصد از تولید ناخالص ملی وارد حوزه سلامت می شود که رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که درآمد کشور از فروش نفت در سال گذشته، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

شریفی مقدم با اشاره به انباشت ثروت و قدرت در حوزه سلامت، گفت: متاسفانه به رغم بودجه های کلانی که به این حوزه وارد می شود، اما نظارت بر هزینه کرد این بودجه ها ضعیف است و جایی که نظارت نباشد، فساد اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دبیرکل خانه پرستار، با عنوان این مطلب که خانه پرستار در ۱۶ سال فعالیت خودش همواره سیاست نقادانه و کارشناسانه به حوزه سلامت داشته است، افزود: متاسفانه گروه پرستاری به رغم اینکه ببشترین خدمات مراقبتی را ارائه می دهد، به عنوان رقیب تلقی شده و کمتر مورد مشارکت قرار می گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، گفت: با اجرای این طرح، شاهد تشدید اختلافات دریافتی بین کادر درمانی بودیم و خانه پرستار به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. همین مسئله سبب شد که دریافت های چند صد میلیونی به چند ده میلیونی کاهش یابد که البته کافی نیست.

شریفی مقدم از خانه پرستار به عنوان یک تشکل مستقل نام برد و افزود: خانه پرستار هیچ وابستگی به جایی نداشته و تنها صدای واقعی پرستاران است که به دفاع از حقوق پرستاری که همانا دفاع از حقوق مردم است، می پردازد.

دبیرکل خانه پرستار، گفت: تمام هزینه های فعالیت های خانه پرستار توسط شورای مرکزی و مسئولین استانی خانه پرستار تامین می شود.