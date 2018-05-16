سرگردانی در صبح چهارشنبه/ ممکن بود مسافران متروی کرج جزغاله شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خط ۵ متروی تهران که قدیمی ترین خط مترو است از میدان صادقیه آغاز و به ایستگاه گلشهر در کرج ختم می شود. صبح امروز مشکل فنی یکی از قطارهای این خط باعث شد ساعتی خدمات رسانی به مسافران در زمان اوج سفر متوقف شود. مسافران بدون آن که علت توقف طولانی مدت قطارها را بدانند، درهای مترو را باز می کنند و تلاش می کنند از مترو خارج شوند، برخی از مسافران عصبانی نیز در یک واکنش غیر معمول برای نشان دادن اعتراض خود، روی ریل قطار می نشینند.

برخی مسافران مترو معتقدند در چند ماه گذشته میزان خرابی قطارهای مترو افزایش پیدا کرده اما مسئولان مترو براساس آمار و گزارش های خرابی ها می گویند طی ۶ ماه گذشته نقص فنی جدی در مترو نداشته ایم.

محمدعلی کرونی دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره حادثه خط ۵ مترو به خبرنگار مهر، گفت: خط ۵ اولین خط مترو است که راه اندازی شده و برخی از واگن های آن نیاز به تعمیرات اساسی دارد. همچنین مسیر این خط نیز در حال بهسازی است.

وی ادامه داد: ایجاد نقص فنی در واگن هایی که سن آنها به سن اورهال (تعمیرات اساسی) رسیده، ممکن است اشکالاتی را در خط ایجاد کند اما خوشبختانه تلاش شده در این مدت به بهترین شکل و کوتاه ترین زمان مشکلات برطرف شود.

وی مشکل نقدینگی در حوزه حمل و نقل را یکی از مشکلات اصلی و غیرقابل انکار مترو دانست و گفت: تلاش شده با مدیریتی که انجام می‌شود بهترین خدمات به مسافران ارائه شود اما کمبودها را نمی توان انکار کرد و ما در بخش واگن با مشکل رو به رو هستیم.

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو نیز در خصوص اتفاق صبح امروز در خط ۵ مترو گفت: خط ۵ مترو عمر زیادی ندارد و ۱۵ تا ۲۰ سال، در حمل و نقل ریلی سن زیادی محسوب نمی‌شود. مشکل اصلی صبح امروز برخوردی بود که برخی مسافران در هنگام توقف قطار از خود نشان داده و به بیرون از واگن ها آمدند و روی ریل مسافتی را طی کردند.

وی ادامه داد: برخی مسافران ماجراجو روی ریل قطار ایستادند و مانع از حرکت قطارها شدند که هم پیاده شدن مسافران و هم حرکت روی ریل بسیار خطرناک است و وسعت خرابی را توسعه داد، البته خوشبختانه اتفاقی برای مسافران نیفتاد اما ممکن بود به دلیل برقی که روی ریل خطوط جریان دارد مسافران جرغاله شوند و آسیب ببینند. بنابراین تقاضای ما از مسافران در اتفاق های مشابه این است که نظم و آرامش خود را حفظ کنند و هرگز به خاطر آسیب های احتمالی واگن ها را ترک نکنند و این را مطمئن باشند که حرکت قطارها در طول مسیر در حال کنترل است و هر اتفاقی به طور لحظه ای رصد می شود. اگر امروز با خروج جمعیت مواجه نبودیم بلافاصله پس از رفع نقص حرکت آغاز می شد و اختلالی به این وسعت پیش نمی آمد اتفاق امروز به دلیل فرسودگی سیستم نبود به دلیل برخورد نادرست مسافران با خرابی مترو بود که ما مجبور شدیم مسافران را از طول مسیر جمع آوری و سپس حرکت قطارها را پی بگیریم.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که برخی مسافران از افزایش خرابی ها گلایه دارند، گفت: خرابی قطارها رصد می‌شود و می توان گفت در شش ماه گذشته خرابی نداشتیم و اگر مسافران صبر می کردند امروز نیز این اتفاق نمی‌افتاد که امیدواریم دیگر تکرار نشود.

به گفته وی، واگن های دوطبقه برای سیستم حمل و نقل حومه استفاده می شود که تولید داخل هستند و از کیفیت خوبی نیز برخوردارند و امیدواریم با همکاری مسافران دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم.

یکی از مسافرانی که امروز دریکی از قطارهای خط ۵ ، نیم ساعتی محبوس بود گفت: امروز ۲۰ دقیقه ای در ایستگاه ایران خودرو منتظر آمدن قطار بودیم و پس آمدن قطار، در ایستگاه ورزشگاه آزادی هم نیم ساعتی قطار ایستاد. بدون این که به مسافران توضیحی داده شود.

وی ادامه داد: زمانی که قصد داشتیم با راهور قطار تماس بگیریم گفتند سیستم ارتباطی خراب است، درهای قطار را هم باز نمی کردند، مسافران نیم ساعتی را در بلاتکلیفی سپری کردند و سپس برخی مسافران با زور درهای قطار را باز کردند و از قطار خارج شدند. پس از خارج شدن از قطار متوجه شدیم چند قطار دیگر هم از حرکت ایستاده اند و مسافران آنها نیز سرگردان هستند.

این مسافر همیشگی خط ۵ مترو اضافه کرد: در بیرون از قطار نیروی های پلیس ویژه مستقر بودند و متوجه شدیم برخی روی ریل نشسته اند و مانع حرکت قطارها شده اند.

او در خصوص این که میزان خرابی ها در خط ۵ چه میزان است گفت: هفته گذشته روز ۵ شنبه نیز در ایستگاه ایران خودرو یکی از قطارها متوقف بود که سبب شد قطارهای تندروی آن روز سرویس دهی نداشته باشند. اما مشابه این اتفاق تا به امروز رخ نداده بود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در خصوص این که اگر در واگن ها اطلاع رسانی می شد شاید این اتفاق رخ نمی داد، گفت: من این موضوع را نفی نمی کنم حتما مسافران واقعیت را می گویند و باید اطلاع رسانی انجام می شد و ممکن بود اگر این موضوع را به مسافران می گفتیم کسی از واگن ها پیاده نمی شد اما این نکته را هم مسافران مترو فراموش نکنند که آنها با سیستم های مترو آشنایی ندارند و ممکن بود این خروج برای آنها مشکل ساز می شد.

ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای چهارم شهر تهران هم درباره خط ۵ مترو به خبرنگار مهر، گفت: تا آنجا که من خاطرم است، جلسه ای در خصوص خط ۵ مترو در کمیسیون عمران برگزار کردیم. در آن زمان اعلام شد این خط از نظر تعداد قطار مشکلی ندارد و قطارهایی که به سن اورهال رسیده می توانند بدون آن که در خدمات رسانی مشکلی ایجاد کند از خط خارج و بعد از تعمیرات دوره ای دوباره به خطوط بازگردند.

او ادامه داد: یکی دیگر ازمشکلات این خط ساماندهی زیر ساخت ها بود که بودجه ای برای آن پیش بینی شد و عملیات ساماندهی نیز آغاز شد. باید دید اتفاق امروز ناشی از خرابی واگن ها بوده یا مشکل دیگری باعث توقف این قطار شده است.

کمبود واگن و فرسودگی واگن ها یکی از مشکلات قدیمی متروی تهران است قرار است ۶۳۰ واگن به متروی تهران اضافه شود اما به نظر نمی آید این واگن های جدید تا سال ۹۸ به خطوط مترو تزریق شود.