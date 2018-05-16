به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز چهارشنبه در جلسه شورای معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین پای کار آمدن مردم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را مستلزم تعیین اولویت‌ها در این حوزه عنوان کرد و افزود: اگر اولویت‌بندی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر انجام نشود، کارها جدی گرفته نمی‌شود و مردم را پای کار نمی‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت‌بندی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید بر اساس دستورات دین صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) مقابله با خلیفه شدن یزید و ظلم و ستم او را در اولویت امر به معروف و نهی از منکر قرار داد و حرکت ایشان اثرگذار شد و ماندگاری پیدا کرد.

امام جمعه قزوین با اشاره به دوران مبارزاتی امام خمینی (ره) یادآور شد: امام خمینی (ره) کاپیتولاسیون را در دوران خود به درستی در اولویت منکرها قرار دادند و این اولویت‌بندی بود که همه را پای کار آورد و تمام بخش‌های جامعه را درگیر این موضوع کرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه هنوز اولویت‌بندی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر به درستی انجام نشده است، اذعان کرد: اگر نگاه مهندسی شده به حوزه امر به معروف داشته باشیم و به درستی اولویت‌بندی کنیم، همه برای از میان بردن منکرها و ترویج معروف‌ها بسیج خواهند شد.

وی بیکاری جوانان را یکی از منکرها و اولویت‌ها معرفی کرد و افزود: شاهدیم در برخی مواقع به کشاورزان اجازه ساخت یک انبار در زمین‌های کشاورزی داده نمی‌شود اما برخی در کنار همان زمین کشاورزی، ساختمان‌های چند طبقه بنا می‌کنند؛ بیکاری جوانان و چنین تبعیض‌هایی به جامعه و مردم آسیب می‌رساند و مقابله با چنین فسادهایی باید در اولویت قرار گیرد.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: مقابله با گسل‌هایی که زلزله‌های اجتماعی به بار می‌آورند باید در اولویت قرار گیرد و همه عزم خود را جزم کنیم و مسمم باشیم تا این گسل‌ها را شناسایی کرده و آن‌ها را برطرف کنیم.