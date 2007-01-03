نخستین جشنواره موسیقی" نسیم غدیر" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل ، مدیر کل ارشاد اردبیل در نشست خبری با خبرنگاران استان با اعلام این مطلب افزود : تا کنون 14 گروه موسیقی از استان های کردستان ، آذربایجان شرقی وغربی ، اردبیل ، قم ، گیلان ، کرمانشاه و خوزستان جهت شرکت در اولین جشنواره موسیقی آئینی در اردبیل اعلام آمادگی کرده اند .

"اصغر تقی زاده شکیبا" با بیان اینکه این جشنواره از سال آینده به صورت بین المللی و با شکوه خاص برگزارخواهد شد ، گفت : این جشنواره امسال به صورت غیر رقابتی و در بخش آئینی برگزار می شود ، اما از سال آینده این جشنواره به صورت رقابتی و در بخش اجرا و پژوهش برگزار خواهد شد .

وی در زمینه ماندگاری شور و شوق عید غدیر در ذهن مردم همچنین پاسداشت این جشن تاکید کرد : با حفظ موسیقی اصیل ایرانی به ویژه موسیقی "عاشیق لر" آذربایجانی می توانیم ضمن حفظ موسیقی اصیل از ابتذال موسیقی غربی به دور باشیم .

وی گفت : در برپایی این جشنواره سعی خواهد شد موسیقی محلی و حرکاتش احیاء شود و مردم از شنیدن موسیقی اصیل و سنتی خود بهره ببرند .