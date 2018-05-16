به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به برگزاری کارگروه اشتغال لرستان اظهار داشت: عمده بحث در این کارگروه بر روی جذب تسهیلات اشتغال فراگیر و همچنین پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی بود.
عملکرد ضعیف برخی بانکها در پرداخت تسهیلات روستایی
وی بابیان اینکه تسهیلات روستایی و عشایری با نرخ شش درصد پرداخت میشوند گفت: این تسهیلات، ارزان و خوب بوده و البته در جذب آن نیز رقابت وجود دارد که تاکنون بخشی از این تسهیلات در استان جذبشده است.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه تا پایان خردادماه و حداکثر تیرماه امسال باید همه منابع تخصیص دادهشده در این زمینه جذب شود گفت: در این راستا برنامه و سهمیهای برای بانکها تعیینشده که هر هفته نسبت به جذب این منابع اقدام کنند تا سهم خود را در پایان زمان مقرر جذب کنیم.
خادمی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر نیز بیان داشت: در این راستا چند بانک در استان هستند که درزمینهٔ پرداخت این تسهیلات ضعیف هستند که در جلسه کارگروه اشتغال به آنها تأکید شد که در پرداخت تسهیلات سرعت داشته باشند.
وی با اشاره به ابلاغ ۲۰۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر به استان گفت: از این میزان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد جذبشده و مابقی آن نیز در حال جذب است.
هشدار استاندار به مدیران تنبل
استاندار لرستان همچنین به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان نیز گفت: در این راستا نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات اختصاص پیداکرده جذبشده است.
خادمی تأکید کرد: مردم میتوانند از این تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کنند و در قالب آن پنج میلیون تومان وام با بهره چهار درصد پرداخت میشود و مردم طبق ضوابط اداره کار پیگیری کنند و نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه علیرغم محدودیتها و مشکلاتی که به لحاظ منابع مالی در کشور وجود دارد اگر کسی دنبال کار باشد این منابع اختصاصیافته بسیار خوب است و میتوانند از این تسهیلات استفاده کند بیان داشت: این منابع تنها به افراد خاص پرداخت نمیشود و اگر مردم اطلاع از پرداخت این تسهیلات داشته باشند میتوانند آنها را دریافت کنند.
استاندار لرستان بر ضرورت اطلاعرسانی در رابطه با پرداخت این تسهیلات به مردم از سوی رسانهها و صداوسیما تأکید کرد.
خادمی همچنین با اشاره به عملکرد ضعیف برخی از بانکها و مدیران تنبل بیان داشت: در لرستان نباید با سرعت عادی کارکرد چراکه از بقیه استانها عقبتر است و اگر قرار است که جایگاه استان عوض شود باید با سرعتی بالاتر از سایر استانها کارکنیم.
وی تأکید کرد: اگر مدیری در استان کار خود را خوب انجام نده بهطور حتم از همه ابزارهای لازم برای برخورد، جابجایی و سایر موارد استفاده خواهد شد.
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