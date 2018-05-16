رژیم اشغالگر قدس بار دیگر غیر قانونی بودن خود را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون حقوق بشر مجلس‌ شورای اسلامی در بیانیه‌ای، انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

«بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم

در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۹۷ همزمان با انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، رژیم غاصب اسرائیل با کشتار ۶۲ نفر و زخمی کردن نزدیک به ۲۷۰۰ فلسطینی بی‌دفاع و غیر نظامی که در میان کشته‌شدگان، ۶ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شود در «یوم النکبه» یا «ذکرالنکبه» که دولت غیرقانونی اسرائیل در سال ۱۹۴۸ با راندن صدها هزار فلسطینی از سرزمین خود انجام داد، بار دیگر غیر قانونی بودن خود را اثبات نمود و آقای ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که خود را به عنوان مدافع حقوق بشر در اقصی نقاط دنیا می‌داند، با بی‌توجهی تمام برای انحراف توجه اذهان عمومی این جابجایی را جشن می‌گیرد و مانع تصویب بیانیه شورای امنیت مبنی بر انجام تحقیقات مستقل درباره حوادث خونین در نوار غزه می‌شود. با این عمل آن ها، مهر تأییدی بر ادعای دروغین تلاش خود برای آزادی فلسطین را می‌زنند.

از این تأسف‌بارتر اینکه دبیرکل‌ سازمان ملل آقای «آنتونیو گوترش» علی‌رغم مخالفت اکثر کشورهای جهان به انتقال پایتخت دولت غیر قانونی اسرائیل به شهر مقدس و خط قرمز مسلمانان جهان «بیت‌المقدس»، تنها با ابراز نگرانی از شمار کشته‌شدگان غزه بسنده نموده و بیان می‌کند: «هیچ راه‌حل دیگر جز راه‌حل حضور دولت فلسطین و دولت اشغالگر اسرائیل در بیت‌المقدس نیست.»

ما نمایندگان فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم و اعلام انزجار خود از این عمل غیرقانونی، غیرانسانی و ددمنشانه رژیم اشغالگر اسرائیل که با حمایت دولت آمریکا انجام گرفته، اعلام می‌نماییم، اولا از مجامع قانونی دنیا و ثانیا از مردم آزاده و آزادی‌خواه، به‌ویژه مسلمانان جهان رفتار متناسب با این عمل ناپسند را داشته باشند، تا درس عبرتی برای تمام متجاوزان باشد.

فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی»