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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛

شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آغاز شده است

شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آغاز شده است

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اقدام تحریک‌آمیز و شیطانی رئیس‌جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور را محکوم و تاکید کرد: شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اقدام تحریک‌آمیز و شیطانی رییس جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس اشغالی را محکوم و تاکید کرد: شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

تصمیم فتنه‌انگیزانه آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بار دیگر ماهیت این دولت جنایتکار در ایجاد آشوب و ناامنی در منطقه را پیش چشم جهانیان آشکار ساخت.

اقدام گستاخانه ترامپ که همزمان با روز نکبت و هفتادمین سال اشغالگری رژیم جعلی صهیونیستی صورت گرفته است برخلاف تصور طراحان آن، نه تنها به استحکام پایه‌های سست و بی‌ریشه رژیم صهیونیستی نخواهد انجامید، بلکه خون‌های پاک شهیدان و مجاهدان فلسطینی و به ویژه کودکان و زنان و سالخوردگان بی‌گناه، نویدبخش توسعه و رشد انتفاضه ملت فلسطین علیه این اقدام تجاوزکارانه خواهد بود.

ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با تقبیح سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی و دولت‌های اسلامی در قبال به خاک و خون کشیدن ملت بی دفاع و مظلوم فلسطینی که به شهادت بیش از ۶۰ نفر و مجروحیت بیش از ۲ هزار نفر انجامیده، تاکید کرده است: شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم پوشالی صهیونیستی آغاز شده و تردیدی نیست، این اقدام جنایتکارانه به همگرایی و وحدت ملت‌های مسلمان و حق‌طلب کمک خواهد کرد و در آینده‌ای که چندان دور نخواهد بود، بر اساس وعده الهی طومار رژیم اشغالگر قدس را برای همیشه درهم خواهد پیچید.

کد مطلب 4298658

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