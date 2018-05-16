به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اقدام تحریک‌آمیز و شیطانی رییس جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس اشغالی را محکوم و تاکید کرد: شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

تصمیم فتنه‌انگیزانه آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بار دیگر ماهیت این دولت جنایتکار در ایجاد آشوب و ناامنی در منطقه را پیش چشم جهانیان آشکار ساخت.

اقدام گستاخانه ترامپ که همزمان با روز نکبت و هفتادمین سال اشغالگری رژیم جعلی صهیونیستی صورت گرفته است برخلاف تصور طراحان آن، نه تنها به استحکام پایه‌های سست و بی‌ریشه رژیم صهیونیستی نخواهد انجامید، بلکه خون‌های پاک شهیدان و مجاهدان فلسطینی و به ویژه کودکان و زنان و سالخوردگان بی‌گناه، نویدبخش توسعه و رشد انتفاضه ملت فلسطین علیه این اقدام تجاوزکارانه خواهد بود.

ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با تقبیح سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی و دولت‌های اسلامی در قبال به خاک و خون کشیدن ملت بی دفاع و مظلوم فلسطینی که به شهادت بیش از ۶۰ نفر و مجروحیت بیش از ۲ هزار نفر انجامیده، تاکید کرده است: شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم پوشالی صهیونیستی آغاز شده و تردیدی نیست، این اقدام جنایتکارانه به همگرایی و وحدت ملت‌های مسلمان و حق‌طلب کمک خواهد کرد و در آینده‌ای که چندان دور نخواهد بود، بر اساس وعده الهی طومار رژیم اشغالگر قدس را برای همیشه درهم خواهد پیچید.