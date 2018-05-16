۳۰ زندانی جرائم غیرعمد طی سالجاری از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت‌الاسلام حسن مظفری در جلسه ستاد دیه استان زنجان افزود: امسال نیز مطابق سنوات گذشته جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در زنجان برگزار خواهد شد.

وی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از برگزاری مراسم جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مالی در زنجان خبر داد و گفت: این مراسم نهم خردادماه مصادف با چهاردهم ماه مبارک رمضان ساعت ۱۹ عصر در محل دارالقرآن زنجان برگزار می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اینکه از این مبلغ سهم گذشت شکات ۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال بوده است، ادامه داد: همچنین آورده محکومان نیز ۲ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال بوده است.

مظفری با اشاره به اینکه کمک بلاعوض ستاد دیه کشور نیز ۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال بوده است، گفت: همچنین کمک بلاعوض ستاد دیه استان نیز یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال بوده است.