علما در انتقال مفاهیم انسان ساز به بشریت نقش مهمی بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حاتمیان ظهر چهارشنبه در همایش علمای شیعه و سنی، علمای شیعه و سنی را منادیان وحدت در بین مسلمان دانست و افزود: باید در رفتارها و تعاملات اجتماعی و نوع برخوردهایمان براساس دین و قرآن و آموزه های وحیانی و یافته های شریعت نبوی رفتار کنیم.

وی با برشمردن مصادیق وحدت در بین مسلمانان اظهارداشت: وجود اختلاف نظر در بین علمای اسلام در زمینه های فقهی یک برکت و رحمت الهی است این اختلاف نظرها موجب تکوین علوم اسلامی و تدوین آثار بسیار غنی برای معرفی شکوه و عظمت دین مبین اسلام شده است.

حجت الاسلام حاتمیان نقش علمای شیعه و سنی را در تبلیغ احکام اسلامی و تبین توطئه های تفرقه انگیز دشمنان بسیار مهم دانست و افزود: علما و روحانیان شیعه و سنی در ماه مبارک رمضان باید پاسخگویی به شبهات جوانان رادر اولویت برنامه های تبلیغی خود قرار دهند.

مدیرکل فرق، ادیان و مذاهب تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: جهان اسلام دارای گستردگی و گرایشات دینی و مذهبی است و فرقه های زیادی نیز وجود دارد که بر باور و اعتقاد ما نیستند و باید دید که چگونه باید با این فرقه ها رفتار و برخورد کرد.

حجت الاسلام حاتمیان احترام، عطوفت و مهربانی در عین حال خردورزی عقلانیت را یکی از تاکیدات قرآن کریم دانست و گفت: نباید براساس ذهنیات بسته خود عمل کنیم بلکه باید با گرایشات مذهبی مختلف آشنا شویم و نوع رفتارمان نیز با این گرایش ها درست باشد.

وی با بیان اینکه امروز تمام گرفتاری ها، مشکلات، جنایت و مصایب بشری ناشی از جهالت و ناآگاهی است افزود: پیامبران با ترویج دین اسلام آمده اند تا بشر را به عقلانیت برسانند و همه جهالت ها را از بین ببرند و بدون تردید امت اسلام با وجود همه اختلافات فکری و اندیشه ای زیر پرچم قرآن و اسلام قرار دارند باید این امر را مدنظر قرار دهند.

حجت الاسلام حاتمیان در بخش دیگری ازسخنان خود با بیان اینکه از صدر اسلام تاکنون اختلاف اندیشه کلامی و اعتقادی در درون اسلام توسط عالمان و اندیشمندان موجب شکل گیری مکاتب مختلفی شده است گفت: این اختلاف کلامی و اعتقادی در اندیشه نه تنها بد نیست بلکه زمینه ساز رشد و تعالی نیز می شود.

مدیرکل فرق، ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشوردر ادامه خاطرنشان کرد: قرآن کریم فرض بر اینکه هر چقدر مذاهب و مکاتب فقهی در درون امت اسلامی شکل گیرد، اختلاف اندیشه ها گشترس پیدا کند مسلمانان را به وحدت و اخوت دعوت کرده در این راسنا ماه رمضان که ماه نزول قرآن است می تواند زمینه ساز تقویت وحدت ملی و مذهبی باشد.

حجت الاسلام حاتمیان لزوم هوشیاری و بصیرت افزایی میان مسلمان را مورد تاکید قرار داد واظهارداشت: امروز استکبار جهانی سعی دارد با اختلافات قومی و مذهبی و نیز حمایت از گروه های تکفیری از جمله داعش چهره خشن از اسلام به دنیا معرفی کند که برگزاری چنین همایش هایی با هدف تاکید بر اهمیت وحدت در جوامع اسلامی است.