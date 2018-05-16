نقش رزمندگان رودسر در آزادسازی خرمشهر/همایش امام شناسی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری رودسر ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های سوم خرداد که در فرمانداری شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه آزادسازی خرمشهر نقطه عطف هشت سال دفاع مقدس است، اظهار کرد: ارزش ها و دستاوردهای این رویداد بزرگ باید برای نسل های کنونی انقلاب تبیین، تشریح و هویت سازی شود.

ضرورت واکاوی اندیشه و تقکرات امام خمینی (ره) برای جامعه

علی وارسته به حضور پررنگ رزمندگان شهرستان رودسر در این عملیات اشاره کرد و افزود: این امتیاز و افتخار بزرگی برای این شهرستان است که اجازه ندادند وجبی از خاک ایران اسلامی در اختیار دشمن بعثی قرار گیرد.

وی بر ضرورت تداوم و استمرار راه شهدای هشت سال دفاع مقدس بویژه شهدای فتح خرمشهر تاکید کرد و گفت: به همین مناسبت ویژه برنامه های متعددی در این روز بزرگ در این شهرستان برگزار می شود.

سرپرست فرمانداری رودسر همچنین به بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) نیز اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به برکت وجود امام خمینی (ره) بوده است.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه امام خمینی (ره) سبب احیای دوباره اسلام و هویت و عزت بخشی به ملت بزرگ ایران شد، تصریح کرد: باید اندیشه، تفکر و یاد امام راحل برای همه اقشار جامعه بویژه نسل کنونی انقلاب واکاوی و بازنگری شود.

افتتاح حسینیه سپاه رودسر همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر

در ادامه این جلسه فرمانده سپاه ناحیه رودسراظهار کرد: انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی آغاز شد و همچنان ادامه دارد که این موضوع سبب دشمنی کشورهای استکباری با این نظام مقدس است.

سرهنگ ناصر پورکریمی با اشاره به توطئه های دشمنان طی سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: راه اندازی جنگ تحمیلی علیه نظام نوپای اسلامی یکی از این توطئه ها بود که رزمندگان با رشادت و از خودگذشتگی اجازه تجاوز و دست درازی به خاک ایران را به دشمنان ندادند.

وی به عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نیز اشاره کرد و گفت: ۲۹ شهید این عملیات از شهرستان رودسر بودند که تلاش می شود در این ایام یاد و خاطره این شهدای عزیز گرامی داشته شود.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر همچنین با اشاره به افتتاح حسینیه سپاه شهرستان همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور مسئولان نیز اشاره کرد و افزود: برپایی ایستگاه صلواتی، صدای بانک مقاومت در سطح مساجد، گلباران مزار شهدا نیر بخش دیگری از برنامه ها است.

وی در ادامه همچنین به مراسم ارتحال امام راحل نیر اشاره و بیان کرد: اعزام کاروان پیاده امسال بعلت مصادف بودن این ایام با ماه مبارک رمضان انجام نمی شود البته به صورت نمادین در این روز کاوران پیاده ای در سطح شهر در قالب دستجات عزاداری حرکت داده می شوند.

سرهنگ پورکریمی خواستار برگزاری همایش امام شناسی به منظور شناساندن شخصیت امام راحل به نسل جوان در شهرستان شد.