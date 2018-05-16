آموزش پزشکی در ایران همتراز کشورهای پیشرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی دباغ در اولین جشنواره آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ که با حضور رئیس کل و رئیس شورای عالی نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد، افزود: تلاش کردیم در اولین جشنواره، از اساتید پیشکسوت پزشکی که در امر آموزش نقش آفرینی کرده اند، تقدیر و تشکر کنیم که با توجه به همین موضوع، نام بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید به چشم می آید که بضاعت ما در حد تقدیر از این تعداد پیشکسوت پزشکی نبود.

وی همچنین با اشاره به فرآیندهای آموزشی در اولین جشنواره آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ، گفت: بیش از ۳۰ فرایند آموزشی به جشنواره ارسال شد که هر فرایند توسط ۱۰ دارو مورد بررسی و انتخاب قرار گرفت.

معاون آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی تهران بزرگ، تاکید کرد: آموزش پزشکی در کشور به درخت تنومندی تبدیل شده که شانه به شانه علم پزشکی در کشورهای پیشرفته، قد علم کرده است.

دباغ با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری اولین جشنواره آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ، ابراز امیدواری کرد نتایج این جشنواره در راستای ارتقای علمی و جایگاه جامعه پزشکی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.