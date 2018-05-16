به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در لرستان اظهار داشت: در این راستا ۸۳۵ نفر از طریق یکی از بانکهای استان توانستهاند ۴.۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.
وی گفت: همچنین ۶۹ تعاونی و ۱۳۵ نفر بهصورت مستقل برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به یکی دیگر از بانکها معرفیشده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان داشت: به این تعاونیها و افراد نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداختشده و قرار شده یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر نیز تا یک ماه آینده به آنها پرداخت شود.
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