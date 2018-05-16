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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

پرداخت بیش از ۵ میلیارد تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی لرستان

پرداخت بیش از ۵ میلیارد تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از پرداخت بیش از پنج میلیارد تومان به طرح‌های مشاغل خانگی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در لرستان اظهار داشت: در این راستا ۸۳۵ نفر از طریق یکی از بانک‌های استان توانسته‌اند ۴.۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

وی گفت: همچنین ۶۹ تعاونی و ۱۳۵ نفر به‌صورت مستقل برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به یکی دیگر از بانک‌ها معرفی‌شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان داشت: به این تعاونی‌ها و افراد نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت‌شده و قرار شده یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر نیز تا یک ماه آینده به آن‌ها پرداخت شود.

کد مطلب 4298677

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