به گزارش خبرنگار مهر، ساوالا شیبیمبه ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش کشوری نخبگان پناهنده، نخبه پروری و رسالت نخبگان در توسعه افغانستان که به میزبانی استان البرز برگزار شد، ضمن تقدیر از مردم ایران به خاطر میزبانی از صدها هزار پناهنده افغانی طی چهار دهه اخیر، اظهار کرد: حضور پناهندگان به مدت طولانی در یک کشور، فشارهایی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و غیره وارد می‌کند.

مسئول برنامه‌ریزی کمیساریای پناهندگان در سازمان ملل متحد با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود در کشور ایران، تأکید کرد: وجود اتباع خارجی در این کشور، چالش‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.

وی بابیان اینکه کشور ایران از اتباع خارجی در زمینه‌های مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره حمایت کرده است، خاطرنشان کرد: امید داریم که این کشور به پیشرفت‌های بیشتری در حوزه‌های علمی، فناوری و غیره دست یابد.