۱۰۰۰ ویژه برنامه سالروز فتح خرمشهر در استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی فتح خرمشهر با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه زنده نگهداشتن یاد و خاطره فتح خرمشهر برای مبارزه با سلطه بیگانگان ضروری است، ابراز داشت: طی دوران دفاع مقدس در شرایطی با دشمن میجنگیدیم که از نظر حمایت جامعه بینالملل کاملا بیبهره بودیم و تنها ایثارگری، مقاومت و وحدت توانست ما را به پیروزی رسانده و شگفتی در تاریخ جهان خلق کند.
وی بابیان اینکه آرامش امروز خود را مدیون دلاور مردانی هستیم که ایثارگرانه از جان خود برای امنیت کشور گذشتند، افزود: رزمندگان آن دوران تنها با سلاح ایمان و توکل بر خدا مجهز بودند و همین امر منجر به پیروزی در خرمشهر و عقبنشینی دشمن شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس سمنان بابیان اینکه باید دلاوریهای شهدا در فتح خرمشهر و عملیاتهای دفاع مقدس برای نسل جدید بازگو شود، ابراز داشت: به منظور حفظ این مناسبتها ستاد استانی بزرگداشت سالروز سوم خرداد در استانداری سمنان تشکیل و تاکنون یک هزار برنامه به دبیرخانه این ستاد ارسالشده است.
سلامی با بیان اینکه فتح خرمشهر الگویی برای مقابله با ظلم و تجاوزگری استکبار محسوب میشود، تصریح کرد: تا زمانی این مناسبتها زنده نگهداشته شود اخلاق نیز در جامعه حاکم خواهد بود لذا باید برای پیروزی در همه صحنهها و میدانهای مجاهدت و تقویت منش انقلابیگری مراسم سوم خرداد باشکوه و حضور بیشتر جوانان برگزار شود.
وی بابیان اینکه فتح خرمشهر دنیا را شگفتزده کرد، افزود: پیروی از ولایت و برخورداری از وحدت رمز پیروزی رزمندگان اسلام در این عملیات بود که توانست فتح خرمشهر را نقطه عطفی در تاریخ کشور قرار دهد تا امروز به تاسی از آن مانع دستاندازی استکبار به درون خاک کشور شویم.
دیدار با خانواده شهدا، حضور در گلزار شهدا، نواختن زنگ مقاومت، برپایی صبحگاه مشترک، اجرای مسابقات ورزشی، افتتاح یادمان شهید گمنام آرادان و برپایی همایش مودت نیروهای مسلح از جمله برنامههایی است که طی این ایام در سطح استان سمنان به منظور حفظ یاد و خاطره فتح خرمشهر اجرایی خواهد شد.
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