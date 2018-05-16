امکان مذاکره با رژیم صهیونیستی توهم است

به گزارش خبرنگار مهر، جاکوب کوهِن، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» از مجموعه برنامه‌های کنفرانس‌ بین‌المللی «افق نو» اظهار داشت: چند نکته قابل بررسی در مورد اسرائیل وجود دارد از جمله اینکه آیا رژیم صهیونیستی مشروعیت دارد یا رژیمی است که بدون نژاد پرستی جنگ و سلطه نمی‌تواند در دنیا حضور داشته باشد.

وی افزود: این امر را می توانیم نشان دهیم و ثابت کردن آن سخت نیست که مذاکره با رژیم صهیونیستی توهم است و تنها نتیجه هر نوع بحث و مذاکره با رژیم صهیونیستی استعمار و اشغال است به نوعی که از ۲۵ سال پیش تا به حال که قرارداد حکومت خودگردان فلسطین بسته شده هیچ راه حلی وجود نداشته است.

عضو انجمن یهودیان فرانسه برای صلح در پاسخ به این سوال که نظر وی در ارتباط با این مطلب که یهودیان در ایران در کنار مسلمانان زندگی می کنند، چیست، ابراز داشت: من اهل مراکش هستم و در یک خانواده سنتی یهودی به دنیا آمدم، آن زمان ۴۰۰ هزار یهودی در این کشور و یک میلیون یهودی در کشورهای عرب خاورمیانه از جمله ایران زندگی می‌کردند.

یهودیان در کشورهای مسیحی بیشتر از جوامع اسلامی تحت فشار بوده‌اند

وی اضافه کرد: اگر ۱۴ قرن تاریخ اسلام را در نظر بگیریم و حضور یهودیان را در کشورهای اسلامی و مسیحی در طول این ۱۴ سال بررسی کنیم متوجه این نکته می‌شویم که یهودیان در کشورهای مسیحی بیشتر از اسلامی تحت فشار بوده‌اند.

اقدامات ماموران موساد در کشورهای مختلف برای القای حس ناامنی به یهودیان

کوهِن تصریح کرد: از سال ۱۹۴۸ که اسرئیل روی کار آمد تاکنون ماموران موساد از همه جا از جمله مراکش به منظور ایجاد مشکلات برای یهودیان کشورهای مختلف حضور دارند و با اقداماتی مانند بمب گذاری در بغداد و یا تلاش برای ایجاد احساس ناامنی در مراکش می‌خواهند این امر را به یهودیان کشورهای مختلف القاء کنند که امنیت ندارند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی این داستان پردازی را می کند که یهودیان پناهنده بودند و باید از آنها دلجویی کنیم، اضافه کرد: بر این اساس رژیم صهیونیستی در تمام کارهای خود تا ۹۰ درصد موفق بوده است به نوعی که امروز جز در ایران هیچ یهودی در کشورهای مسلمان باقی نمانده است.

زندگی مسالمت‌آمیز یهودیان و مسلمانان در ایران الگویی برای دنیاست

این نویسنده ضدصهیونیست فرانسوی که ۱۷ سال فراماسون بوده و بعد از تحقیق فراوان به چهره ضداسرائیلی تبدیل شده است، تاکید کرد: زندگی مسالمت‌آمیز یهودیان و مسلمانان در ایران بسیار مهم است و باید حفظ شود.

وی افزود: این امر نشان می دهد زندگی مسلمان و یهودی در کنار یکدیگر و در صلح و آرامش ممکن است و این امر در فلسطین هم امکان‌پذیر خواهد بود و این درست برعکس چیزی است که اسرائیلیان بیان و این امر را غیرممکن می‌دانند اما نمونه برعکس این ادعا در ایران وجود دارد که باید به دنیا این الگو را نشان دهیم.

رفتار ماهرانه و با ظرافت رسانه‌های فرانسه در نشان دادن چهره دروغین از ایران

کوهن با بیان اینکه رسانه‌های فرانسه و بیشتر کشورهای اروپایی از ۳۰ سال پیش تاکنون سعی در نشان دادن چهره دروغین از ایران دارند، تصریح کرد: آنها این کار را نه به شدت بلکه با ظرافت و ماهرانه انجام می‌دهند به نوعی که با کلمات کوچک و اصطلاحاتی در وسط بحثی مجزا این موضوع که ایران قصد حمله و نابودی اسرائیل را دارد، مطرح می‌سازند.

وی اضافه کرد: با توجه به تسلط یهودیان بر رسانه‌ها، آنها ۸۰ درصد در کار خود موفق بودند و چهره بدی از ایران در اروپا ترسیم کردند تا حدی که دانشجوی دکترای سیاسی در آمریکا نیز همین گونه فکر می کند چراکه همه دنیا در آوای این رسانه ها غرق شدند.

نویسنده ضد صهیونیست فرانسوی تاکید کرد: البته من سعی می کنم از شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهم اما این مبارزه سخت و نابرابر است و تلاش افراد معدودی مانند من در برابر حجم آن رسانه های بزرگ پاسخگو نیست.

وی به ارائه مثالی در این ارتباط پرداخت و گفت: به عنوان یک مثال از قدرتِ رسانه‌های اروپایی باید بگویم که آنها زن ایرانی را محدود دانسته و معتقدند یک زن در ایران هیچ حقی ندارد اما در عمل یک زن ایرانی نقش مدیر و غالبی در امور دارد که در دیگر کشورهای عربی هرگز این گونه نیست.

قوانین سازمان ملل در عمل هیچ فایده و معنا ندارد

کوهن عملکرد سازمان ملل را کاملا سیاسی ارزیابی کرد و ابراز داشت: قوانین بین‌المللی سازمان ملل در عمل هیچ فایده و معنی ندارد، اگر در این شرایط اسرائیل حمایت آمریکا را داشته باشد هر کاری بخواهد انجام می دهد و برای توافق نامه سازمان ملل ارزشی نمی توان قائل شد به نوعی که همه چیز صوری است.

وی نظر خود درباره تاثیر رئیس‌جمهورهای ایران در افکار عمومی اروپا و آمریکا نیز اظهار داشت: مشابه آنچه در فلسطین می بینیم غرب هیچ‌گاه از این تغییرات راضی نمی‌شود و همواره دنبال بهانه است، مثلا با آمدن روحانی نمی گوید ایران کشور خوبی شده است بلکه تمرکز را روی مسئله دیگری می گذارند و بدترین چیزهایی که وجود دارد را نشان می‌دهند.

نویسنده ضد صهیونیست فرانسوی بیان داشت: به طور مثال از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شده است آنها بر این امر تکیه کردند که جوانان ایرانی علی رغم نظام آزاد به آرزوهای خود دست پیدا نمی کنند و همچنان بدبخت هستند.

ارتباط مجازی جوانان ایران و اروپا ایده بسیار خوبی است

وی در پاسخ به این سوال که برترین راه ارتباط مجازی جوانان ایران و اروپا چیست، گفت: ارتباط فرهنگی ایده بسیار خوبی است چراکه جوانان ایرانی تشویق می‌شوند و جوانان آمریکایی متوجه این نکته می‌شوند که جوانان ایرانی نیز علایق مشترکی مانند سینما، موسیقی و غیره با آنها دارند و از طریق یک ارتباط نزدیک و دوستانه واقعیت‌های ایران را مشاهده می‌کنند.

کوهن تصریح کرد: البته باید این نکته را تذکر دهم که برای شروع این ارتباط از پیام های سیاسی استفاده نکنید بلکه پیام فرهنگی مانند فیلم، موزیک و غیره را مدنظر داشته باشید تا به تدریج تصورات غلط از میان رود و سپس می توان این ارتباط را در زمینه‌های دیگر نیز ادامه داد.