خاک شهرک تخصصی روی تا شعاع سه کیلومتری آلوده به فلزات سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موسوی مشکینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه مکان‌یابی محل دائمی دپوی پسماند روی بر اساس مؤلفه‌های زیست محیطی انجام شده است، افزود: مقرر شده پسماندهای شهرک روی در روستای "مرصع" در اطراف دندی دپو شود.

وی ادامه داد: متاسفانه مجری انتقال پسماند شهرک تخصیصی روی تاکنون فعالیت خاصی در این زمینه انجام نداده است و نحوه فعالیت شرکت به نحوی بوده که رضایت ما جلب نشده است.

موسوی افزود: به شرکت مجری به دلیل تأخیر در روند اجرای طرح انتقال پسماند اخطار داده شده است و در صورتی که این شرکت سرعت خود را افزایش ندهد برخورد لازم با آن صورت می‌گیرد.

متذکر شد: فعالیت شهرک روی در آلودگی هوای زنجان تأثیر معناداری ندارد و پوشش گیاهی منطقه تا حدودی آلوده است وی نگران کننده نیست.

موسوی با بیان اینکه ارزیابی‌های این مکان در تاریخ ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۹۶ به شرکت پروژه داده شده است، گفت: پس از دریافت این مجوز شرکت مجری باید کار تملک را در پروژه آغاز می‌کرد و از سوی دیگر مهندسی لندفیل را در محل پروژه آغاز کند.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه خاک محدوده شهرک تخصصی روی تا شعاع سه کیلومتری، آلوده به فلزات سنگین است، گفت: در سنوات گذشته پیگیر مطالعاتی در مورد آلودگی آب، خاک، هوا و پوشش گیاهی منطقه اطراف شهرک روی بوده‌ایم.

موسوی با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته تاکنون سه گزارش آلودگی به ما گزارش شده و متناسب با این گزارشات ارزیابی‌ها انجام شده است، افزود: براساس این ارزیابی‌ها این در حالی که در ‌آب‌های زیر زمین منطقه نیز آلودگی مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: فعالیت شرکت روی در آلودگی هوای زنجان تاثیر معناداری نداشته است که فاصله این شرکت از شهر زنجان و برخی عوامل در نرسیدن آلودگی به این شهر مؤثر است.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان در ادامه به وضعیت آلایندگی کوره های مس مستقر در شهرک ناجی اشاره کرد و گفت: مطالعات در شهرک ناجی و مس نشان می‌دهد یک سری فعالیت‌ها همراه با آلودگی است و بعضا اقدامات غیر قانونی همانند استحصال نیکل انجام می‌دهند.

موسوی افزود: اخطاریه‌های لازم و تعدادی به دادگاه معرفی شده‌اند و پیگیری‌های لازم در دست اقدام است.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان در ادامه با بیان اینکه مدیریت پسماند باید از داخل منازل شروع شود چراکه با این کار حجم کلی پسماند کم می‌شود، گفت: مدیریت دفع پسماند در زنجان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد و با وجود اقدامات صورت گرفته هنوز در حوزه دفع پسماند مشکلاتی در استان وجود دارد.

موسوی تأکید کرد: تفکیک زباله‌ها را از مبدأ انجام بدهیم به کاهش هزینه‌ها بسیارکمک می‌کند و باید مدیریت پسماند توسط شرکت خصوصی در زنجان به خوبی انجام شود و این مهم باید بیشتر تقویت شود.