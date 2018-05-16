به گزارش خبرنگار مهر، مهستی قدس ولی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان گلستان، اظهار کرد: تیم بسکتبال شهرداری گرگان برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، خردادماه شکل می‌گیرد و عوامل آن در یک چارچوب مشخص خواهند شد.

وی با بیان اینکه به سمت باشگاهداری نخواهیم رفت، افزود: شهرداری گرگان باشگاه بسکتبال نیست اما باید در چارچوب یک باشگاه فعالیت داشته باشیم و این مجموعه را به دو گروه سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم بندی کنیم.

قدس ولی تصریح کرد: اعضای شورای شهر گرگان و شهرداری قرار است در خصوص وضعیت تیم بسکتبال شهرداری گرگان همفکری کنند، در حال حاضر هیچ گزینه‌ای برای سرمربیگری تیم مطرح نیست و با هیچ بازیکنی مذاکره نشده است.

وی در خصوص بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان برای فصل آینده، گفت: دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه ورزش حرفه‌ای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان است و باید ببینیم چه ردیف بودجه‌ای به تیم بسکتبال شهرداری گرگان اختصاص پیدا خواهد کرد.

بررسی سند توسعه محلات توسط شهردار گرگان

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان با اشاره به اینکه نگاه ما و شهردار گرگان حضور در محلات و بررسی اولویت‌های آنهاست، اظهار کرد: محله محور بودن و مشارکت پذیری، سرلوحه کار ماست و امیدواریم امسال با کمک مردم خدمات بهتری به آنها ارائه دهیم، همچنین نگاه ویژه‌ای به سازمان‌های مردم نهاد داریم زیرا آنها می‌توانند بازوهای اجرایی ما باشند.

قدس ولی با بیان اینکه شهردار گرگان در حال بررسی سند توسعه محلات است، گفت: یکی از اهداف ما این است که بودجه سال آینده را محله محور بنویسیم و شهردار گرگان هم به طور جدی این موضوع را بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: برای محله محور شدن نیازمند کمک مردم هستیم تا آنها به ما اعتماد کنند زیرا این اقدام بر اساس نیاز مردم انجام خواهد شد.

قدس با بیان اینکه خانه‌های فرهنگ هم بازوهای اجرایی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان هستند، خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۵ خانه فرهنگ در گرگان، ۱۰ خانه فرهنگ دارای مدیر هستند و مابقی به صورت مشارکتی اداره می‌شوند.

وی یادآور شد: خانه‌های فرهنگ گرگان در سال گذشته شرح خدمات نداشتند و یکی از برنامه‌های ما این است که برای آنها شرح خدمات در نظر بگیریم.