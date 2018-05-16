لاریجانی فرارسیدن ماه رمضان را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی به روسای مجالس کشورهای اسلامی، حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل است:

«السلام علیکم و رحمه الله و برکاته؛

صمیمانه، تبریکات این جانب را به مناسبت فرا رسیدن رمضان، ماه نزول قرآن، ماه نیایش و ستایش به درگاه خداوندگار پاکی پذیرا باشید.

رمضان مجالی برای تقویت همدلی، هم صدایی و وحدت میان ملت‌های مسلمان و فرصت مغتنمی برای گشودن گره‌ای اختلاف افکن جامعه مسلمین می باشد.

باور قلبی دارم انسجام و یکپارچگی کشورهای مسلمان به امنیت و آرامش پایدار در جهان اسلام منجر خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران از تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های نزدیک از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده با مجالس کشورهای اسلامی و تلاش برای ایجاد وحدت و هم‌گرایی تا رفع مشکلات و تهدیدات پیش روی امت اسلامی استقبال می‌کند.

از خداوند عزوجل، موفقیت روزافزون جنابعالی، سربلندی و عزت جهان اسلام و ملت‌های مسلمان را مسألت دارم»

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران