ابراهیم قربانی رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز جوانپور ظهر امروز چهارشنبه در معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با قدردانی از تلاش‌های رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اظهار داشت: دکتر ابراهیم قربانی که به‌عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر معرفی می‌شوند جزو افتخارات اهر هستند و رتبه دانشیاری دارند و دانشیار پایه ۱۱ هستند و مقالات متعددی داشته‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دکتر قربانی جزو پژوهش گران نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز هستند، افزود: نامبرده پیش از این مسئولیت‌های مختلفی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل داشته‌اند و در مجموع فرزند اهر و قره داغ هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سمت جدید موفق باشند و بتوانند موفقیت‌هایی در حوزه مختلف من‌جمله حوزه فرهنگی، پژوهشی، فن‌آوری و کارآفرینی که امروز مورد تأکید هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی است کسب کرده و شاهد تحولات عظیمی در این حوزه‌ها باشیم.

جوانپور خطاب به پرسنل و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر گفت: امیدواریم کارکنان، اساتید و اعضای هیأت علمی که پیش از این رؤسای اسبق این دانشگاه را همراهی کردند در کنار دکتر قربانی باشند و برای پیشبرد اهداف دانشگاه کمک‌حال وی باشند.

رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در واحد اهر تأسیس شود

دکتر نادر اسدی در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ضمن خیرمقدم به میهمانان و مسئولین استانی و شهرستانی اظهار کرد: به دکتر قربانی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با همکاری کارکنان خدوم دانشگاه، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان بتوانند به اهداف عالی که مدنظر استان و سازمان مرکزی هست برسند ما نیز در کنار این عزیز هستیم و امیدوارم از سرمایه فکری که تابه‌حال به دست آوردیم به نحو احسنت در حمایت و همکاری وی استفاده کنیم.

وی بابیان اینکه در زمان آغاز تصدی بنده اوضاع اداری و مالی دانشگاه اصلاً مطلوب نبود و جزو واحدهای ضررده محسوب می‌شد گفت: با عنایات الهی و برنامه‌های در نظر گرفته‌شده مانند تأسیس ۱۳ رشته در مقطع دکتری و ۳۴ رشته در مقطع کارشناسی ارشد بتوانیم وضعیت مالی واحد را تا حدودی بالا ببریم.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با ذکر اینکه حدود ۹۵ درصد کارکنان واحد در این دوره در جریان تبدیل وضعیت شده و رسمی شده‌اند عنوان کرد: در این مدت سلف‌سرویس دانشگاه که هزینه گزافی نزدیک ۷۰۰ میلیون تومان بر واحد تحمیل می‌کرد تعیین تکلیف و به بخش خصوصی واگذار گردید که ضمن ایجاد انضباط مالی سبب ایجاد درآمد برای واحد نیز شد.

اسدی بابیان اینکه بیشتر اقساط بانک‌ها را پرداخت کرده‌ایم و به پیمانکاران نیز بدهی نداریم گفت: در طول چهار سال گذشته اهر تنها واحد دانشگاهی بود که ساخت‌وساز داشتیم ساختمان ۵۸ کلاسه، خوابگاه برادران و ... ازجمله آن فعالیت‌ها بود.

وی ضمن درخواست از مسئولان شهرستانی و استانی برای کمک به تأسیس رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در واحد اهر عنوان کرد: در این مدت با ۳۵ نفر از همکاران هیئت‌علمی دو شغله و بازنشسته با رعایت موازین اداری و حقوق این عزیزان قطع همکاری کردیم که سبب صرفه‌جویی ۱ میلیارد تومانی در سال شد.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بابیان اینکه بنده جزو کسانی هستم که دنبال رشته‌های کاردانی و مهارتی هستم تا مدرک دکتر ابراز داشت: امروز می‌توانیم مشاهده کنیم که همه دنیا به سمت رشته‌های مهارتی حرکت می‌کنند افرادی که جویای کار هستند بیشتر با کسب مدرک در رشته‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای بیشتر می‌توانند در کشور و حتی در کشورهای خارجی کار پیدا کنند تا کسانی که مدرک دکتر دارند ما نیز باید به این سمت سوق پیدا کنیم.

اسدی ضمن تشکر از روسای پیشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر گفت: اکنون ما بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه به‌صورت ساختمان داریم که حاصل زحمات روسای پیشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است در حال حاضر ۸ سوله صنعتی داریم که هرکدام از آن‌ها مستقرشده، واحد تولید تینر بدون بو افتتاح شد قرارداد تونر نیز بسته‌شده و آماده تولید است مراحل تولید دستمال‌کاغذی نیز در حال انجام است.

وی بابیان اینکه ما درزمینهٔ اقتصاد دانش‌بنیان جزو واحدهای پیشرو بودیم عنوان داشت: پرورش قارچ، تولید بلوک سبک، دو طرح کلان که یکی از آن‌ها طرح گردشگری است که در صورت عملیاتی شدن برای شهرستان اهر قدم مهمی خواهد بود.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به برخی فعالیت‌های انجام‌یافته در طول دوران مدیرت خود اشاره کرد و گفت: در بخش فرهنگی؛ کمیل یادمان شهدا، برگزارش یادواره شهدای ارسباران، مراسم و اردوهای مختلف فرهنگی و مذهبی، در بحث پژوهش؛ مجوز تأسیس رشته واحدهای فن‌آور را داشتیم که جزو واحدهای پیشرو بودیم.

اسدی در پایان از ادارات، نهادها، مسئولان و تمامی کسانی که در طول دوران خدمت خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر همکاری کرده و یاری‌رسان واحد بودند تقدیر و تشکر کرد و برای رئیس جدید واحد اهر آرزوی موفقیت نمود.

دکتر ابراهیم قربانی کلهر، رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دارای مدرک تحصیلی دکترای شیمی تجزیه و متولد شهرستان اهر است.

از سوابق تحصیلی و اجرایی دکتر ابراهیم قربانی کلهر، رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر می‌توان به دانشیار پایه ۱۱، مدیر پژوهش و کارآفرینی، مدیر آموزشی نیروی انسانی، سرپرست آزمایشگاه‌های دانشگاه پیام نور استان اردبیل، عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان اردبیل از سال ۸۴ تا ۸۷، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از سال ۸۷ تاکنون، عضو شورای پژوهش علوم پایه اشاره کرد.

تعداد طرح‌های پژوهش اجرا شده ۵ مورد، مقالات ISI ۳۱ مورد، مقالات علمی ISC ۵ مورد، تعداد سمینارهای ملی و بین‌المللی ۳۴ مورد، استاد راهنمای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد خاتمه یافته ۲۴ مورد و در دست راهنمایی ۵ مورد، استان راهنمای پایان‌نامه دکتری ۳ مورد، پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد تبریز در سال ۹۴، داوری مقالات علمی خارجی ۲۵ مورد، استاد مشاور پایان‌نامه‌های ارشد ۱۵ مورد، استاد مشاور پایان‌نامه دکتری یک مورد، داوری و نظارت بر فعالیت‌های پژوهش ۳ مورد، راهنمای پروژه کارشناسی ۱۳ مورد و سوابق تدریس در دانشگاه پیام نور استان اردبیل و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۱۳ سال از جمله سوابق تحصیلی دکتر ابراهیم قربانی کلهر است.